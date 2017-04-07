İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Kent genelinde çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinde destek verdiği operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kent genelinde yapılan operasyonda, Esenler İlçesi, Tuna Mahallesi 663. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binaya giren ekipler, önceden tespit edilen bir dairede şüpheli şahıs ya da şahıslar üzerinde arama yaptı.

Aramalar sırasında polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.