Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

İŞTE 15 TEMMUZ DERNEĞİTARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA....



3 Nisan günü televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleriyle biraraya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "15 Temmuz kontrollü bir darbedir" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz hain darbe girişimini hafife alan bu ifade ile Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimizin aziz hatırasını lekelemeye kalkışmış, şehit yakınlarını ve gazilerimizi derinden yaralayarak "Kutsal Değerlere Hakaret" etmiştir.



Elinde dosya olduğunu iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, eğer varsa bu bilgi ve belgeleri ilgili makamlara vermeyerek hem siyasi kazanç elde etmeye yeltenmiş, hem de "Suç Delillerini Gizleme" suçu işlemiştir.



SUÇ UYDURMA SUÇUNUN FAİLİDİR



Şayet elinde bir delil olmadan, siyasi kazanç elde etme uğruna yalan söylemişse "Suç Uydurma" suçunun failidir.



Tüm bunların ötesinde; bir siyasi parti lideri olarak toplum için hassasiyet arzeden konularda sağduyulu davranması gerekirken toplumun kutsal bildiği değerleri siyasi çıkarları uğruna istismar etmekle "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçu işlemiştir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK



15 Temmuz şehit ve gazilerin gönüllü hamisi olan derneğimiz, şehit yakınları ve gazilerimizle birlikte, yukarıda belirtilen suçların faili olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kamu davası açılması için bugün Saat: 15.00'de Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunacaktır.

15 TEMMUZ DERNEĞİ KURULDU