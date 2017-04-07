Milli Görüş’çülerden ‘evet’e tam destek

Türkiye tarihi referanduma yaklaşırken 'evet' cephesine destek her geçen gün artıyor. Ankara'da İçkale Otel'de düzenlenen basın toplantısında, Saadet Partisi'nin eski Genel Başkan yardımcılarından Necmettin Aydın Milli Görüş'çü Kuruluşlar Platformu adına bir basın açıklaması yaptı. Aydın'ın açıklamasından öne çıkan ifadeler şöyle:Son yüzyılda Cumhuriyetin ilanı ve sonrasında çok partili sisteme geçiş, siyasal ve sosyal hayatımızı derinden etkileyen iki önemli olaydır. Üçüncü büyük değişim ise bu referandum evet olarak gerçekleştiğinde Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş olacaktır. Bu referandum herhangi bir parti seçimi değildir, siyasal iktidar değişimi olmayacaktır. Bu bir sistem değişikliğidir. Bugünkü iktidara karşı olmayı bu sistem değişikliğine karşı olma haline dönüştürmek çok yanlıştır. Önemli olan ülke menfaatidir.Eğer bu ve benzeri bir başkanlık sistemi olsaydı ne 28 Şubat'ı görürdük ne de 15 Temmuz darbesini. Merhum Erbakan Hocamız da 2010'da yapılan Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesini öngören referandumda evet demiştir. Bizler de Milli Görüş hareketinin önemli kuruluşlarının temsilcileri olarak başkanlık sisteminin gerekli olduğuna inanıyoruz ve referandumda evet diyeceğiz. Basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise "Bu sistem kesinlikle Türkiye'ye çağ atlatacaktır, Türkiye'yi bir üst lige taşıyacaktır, istikrarlı hükümetler ligine taşıyacaktır" dedi.Milli Görüşçü kuruluşlar arasında Sağlık-Der, Huder, Ümmet Gençleri Derneği, TEKDER, Ebe ve Hemşireler Derneği, Fikri Düşünce Haklar Birliği, Evrensel Hafızlar Derneği ve MÜSİAD Ankara Şubesi bulunuyorANKARA