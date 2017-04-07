Öksüz ailesinden milyonluk himmet

Öksüz'ün yakın akrabalarının teröristbaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık sonrası yaptığı çağrı üzerine Bank Asya'ya destek için 1 milyon 500 bin TL civarında para yatırdığı ortaya çıktı.

İşte o para trafiği:

Eşi Aynur Öksüz'ün 128 bin 180 TL

Kardeşi Ahmet Öksüz 80 bin 588 TL

Kardeşi Mehmet Öksüz 118 bin 354 TL

Kardeşi Azize Türk 68 bin 649 TL

Oğlu Muhammed Hamza Öksüz 137 bin 946 TL

Kızı Rabia Hafsa Öksüz 103 bin 222 TL

Kızı Refia Hansa Öksüz 97 bin 725 TL

Babası Mustafa Öksüz 184 bin 288 TL

Hala oğlu İsmail Öksüz 6 bin 909 TL

Baldız Belkız Nur Tettik 121 bin 238 TL

Baldız Emine Şennur Şen 20 bin 570 TL

Kayınvalide Hatice Yıldırım 126 bin 354 TL

Baldız Seyyide Öznur Yıldırım 30 bin 945 TL

Aynur Öksüz'ün kardeşi Ali Sami Yıldırım 105 bin 318 TL

Aynur Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım 240 bin 682 TL (Yeni Şafak)