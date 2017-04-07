Öksüz ailesinden milyonluk himmet

Öksüz'ün yakın akrabalarının teröristbaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık sonrası yaptığı çağrı üzerine Bank Asya'ya destek için 1 milyon 500 bin TL civarında para yatırdığı ortaya çıktı.
- İşte o para trafiği:
- Eşi Aynur Öksüz'ün 128 bin 180 TL
- Kardeşi Ahmet Öksüz 80 bin 588 TL
- Kardeşi Mehmet Öksüz 118 bin 354 TL
- Kardeşi Azize Türk 68 bin 649 TL
- Oğlu Muhammed Hamza Öksüz 137 bin 946 TL
- Kızı Rabia Hafsa Öksüz 103 bin 222 TL
- Kızı Refia Hansa Öksüz 97 bin 725 TL
- Babası Mustafa Öksüz 184 bin 288 TL
- Hala oğlu İsmail Öksüz 6 bin 909 TL
- Baldız Belkız Nur Tettik 121 bin 238 TL
- Baldız Emine Şennur Şen 20 bin 570 TL
- Kayınvalide Hatice Yıldırım 126 bin 354 TL
- Baldız Seyyide Öznur Yıldırım 30 bin 945 TL
- Aynur Öksüz'ün kardeşi Ali Sami Yıldırım 105 bin 318 TL
- Aynur Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım 240 bin 682 TL (Yeni Şafak)