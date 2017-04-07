Öksüz ailesinden milyonluk himmet

Giriş Tarihi: 7.4.2017 09:27 Güncelleme Tarihi: 7.4.2017 09:52
Öksüz ailesinden milyonluk himmet

Akıncı Hava Üssü’nde yaşananlara dair iddianamede, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı 2 numaralı şüpheli Adil Öksüz ile ilgili bölümde yer alan para trafiği dikkat çekti.

Öksüz'ün yakın akrabalarının teröristbaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık sonrası yaptığı çağrı üzerine Bank Asya'ya destek için 1 milyon 500 bin TL civarında para yatırdığı ortaya çıktı.

  • İşte o para trafiği:
  • Eşi Aynur Öksüz'ün 128 bin 180 TL
  • Kardeşi Ahmet Öksüz 80 bin 588 TL
  • Kardeşi Mehmet Öksüz 118 bin 354 TL
  • Kardeşi Azize Türk 68 bin 649 TL
  • Oğlu Muhammed Hamza Öksüz 137 bin 946 TL
  • Kızı Rabia Hafsa Öksüz 103 bin 222 TL
  • Kızı Refia Hansa Öksüz 97 bin 725 TL
  • Babası Mustafa Öksüz 184 bin 288 TL
  • Hala oğlu İsmail Öksüz 6 bin 909 TL
  • Baldız Belkız Nur Tettik 121 bin 238 TL
  • Baldız Emine Şennur Şen 20 bin 570 TL
  • Kayınvalide Hatice Yıldırım 126 bin 354 TL
  • Baldız Seyyide Öznur Yıldırım 30 bin 945 TL
  • Aynur Öksüz'ün kardeşi Ali Sami Yıldırım 105 bin 318 TL
  • Aynur Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım 240 bin 682 TL (Yeni Şafak)
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Öksüz ailesinden milyonluk himmet
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