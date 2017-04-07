Şehitlerimiz rahat uyusun diye...

Demokrasi kahramanlarının üçü de Kızılcahamam
'da yaşıyordu. Üçü de evli ve 2'şer çocukluydu. Darbe girişimini televizyondan öğrendiler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara indiler. Kızılcaham'da biraz vakit geçirdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
önünde vatan nöbeti tutmaya karar verdiler. Gece 1'de kendi arabalarıyla yola çıktılar. Kızılcahamam'dan kendileriyle birlikte demokrasi nöbetine gelen gençlere, "Siz şimdilik gelmeyin, biz şehit olmaya gidiyoruz" diyerek karşı çıktılar. Yaklaşık 70 kilometre yol kat ettikten sonra Beştepe'ye vardılar. Gece boyunca Beştepe'de nöbet tuttular. Sabaha karşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında kalan bölgede nöbetleri sürerken, alçak uçuş yapan F-16'nın bıraktığı bomba nedeniyle şehit düştüler. Mehmet (61) ve Hakan (43) Gülşen kardeşti. Lütfi Gülşen (63) ise kuzendi. Beraber yola çıkan üçlü, aynı yerde yan yana can verdiler. Aynı yere gömüldüler. Vatan için geride 3 gözü yaşlı eş ve 6 yetim bırakan kahramanların mezarları şimdi ziyaretçi akınına uğruyor.
ANIT MEZARDA YAN YANALAR
Ankara
Büyükşehir Belediyesi, 3 şehidin kabirlerini anıt mezara çevirdi. 2 kardeşi ve kuzeninin mezarlarını ziyaret eden Nizami Gülşen, "16 Nisan'da şehitlerimin rahat uyuması için, o günler bir daha gelmesin diye, şehitlerimin kanı için, başı için evet diyeceğim. Geride 6 yetim çocuk bıraktılar O çocukların başlarını okşayan bir babaları yok artık. O güzel insanlar vatan için, bir daha darbeler yaşanmasın diye, karanlık günler olmasın diye öldüler. Daha güzel bir Türkiye için evet diyeceğim. 16 Nisan'daki evet 15 Temmuz'un bir devam olacak" dedi.