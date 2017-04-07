Trump’ın açıklamaları lafta kalmasın

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, son kimyasal katliamın ardından Esad rejimine gösterdiği sert tepkiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kanal7-Ülke TV yayınında konuşan Erdoğan, şöyle dedi:6 yıllık süre içerisinde Obama ne yazık ki ne Suriye'de ne Irak'ta üzerine düşen görevi, yapması gerektiği şekilde yerine getirmedi. Trump, Obama'nın adeta bıraktığı o tabloyu devralmış durumda. Bunu hangi kadroyla, nasıl yapacak? Gördüğüm kadarıyla elinde tabii Obama'nın bıraktığı kadro var. Henüz kendi kadrosu A'dan Z'ye duruma hakim değil.(ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları) Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz.Biz Amerika başta olmak olmak üzere, tüm koalisyon güçleriyle bir araya gelelim. Ben Sayın Putin'le de konuştum ama Sayın Putin hâlâ 'bu işin arkasında Esed var mı, yok mu?" Bunu hâlâ iki gündür, üç gündür anlamıyorsa, bu bizim için de üzücüdür. Bunları süratle bizim aşmamız lazım, kararımızı vermemiz lazım. Dost kimdir, düşman kimdir, bölgedeki virüs kimdir, bunu artık öğrenelim, ona göre de adımımızı atalım.ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiğinde kendisine "Siz henüz Suriye'de yoksunuz" dedim. Rusya Suriye'de var. Ha siz şöyle varsınız, PYD'ye, YPG'ye silah, mühimmat bu tür yardımları yapmakla varsınız. Eğer bu böyle devam edecek olursa bilesiniz ki, buradaki bu cinayetler, bu terör esintileri devam edecek.(Fırat Kalkanı'na ilişkin 'Sürprizlerimiz var' ifadesi) Trump, "Ben ne yapacağımı söylemem" dedi. Şimdi bizim "sürprizlerimiz var" derken, Trump'ın söylediğinin bir başka söylem şeklidir. Bir yerde bir harekat yapıyorsanız, bunun yol izini, izlendikten sonra görürsünüz.Sayın Obama ile bu işi çözemedik biz. Çünkü Obama maalesef orada PYD'yi ve YPG'yi koruma gayreti içerisinde oldu, bunlara çok ciddi silah yardımı yaptı. Kim ne derse desin, elimizde belgeleri var. Bunu Trump yönetimine de söyledik, yani "Bizi ikna edemezsiniz" dedik. Şimdi aynı tuzağa yeniden düşmek istemiyoruz. Eğer insani yardım adı altında bir şeyler yapacaksanız, gelin bunu beraber yapalım.(CHP lideri) Kontrollü darbe olayı bundan önce FETÖ'nün ifadesi. Şimdi ben diyorum; "Şayet elinde belge var da bunları savcılığa vermekten imtina ediyorsa, bu durumda ülkeye ve millete bu adam ihanet ediyor." Diyor ki; "Bir çok şeyin ortaya çıkmaması için cumhurbaşkanı ve başbakan özel gayret gösteriyor." Şimdi kusura bakmayın da bu terbiyesizliktir.