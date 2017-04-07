Tuncay Özkan vatandaşa küfür etti

Yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunTrabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştireceği miting öncesi CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen ile İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Trabzon'un Maçka ilçesinde seçim otobüsünü yol ortasına çekerek halka seslenmek istedi.

Bu mini miting esnasında güvenlik güçleri trafiğin kilitlenmesi ve miting ile resmi bir izin alınmadığını gerekçe göstererek referandum aracını miting yapılabilecek bir alanına çekmelerini istedi.

VATANDAŞA KÜFÜR

Bu sırada halka seslenen Tuncay Özkan uyarılar sonrası sinirlenip, "Çekil ordan be, terbiyesiz, edepsiz seni defol oradan sarı it" şeklinde sert bir tepki gösterdi.

TUNCAY ÖZKAN VATANDAŞA KÜFÜR ETTİ

Tuncay Özkan'ın bu tepkisi üzerine miting alanında bulunan partililer olay yerine gidip müdahale etmek istedi. Alandaki gerginliğin bitmesinin ardından sözlerini tamamlayan Özkan, mikrofonu CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'e bıraktı.