‘Yalanla dolanla değil çalışarak iktidar olunur’

Başbakan Yıldırım dün Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Mersin'de miting ve programlara katıldı. Başbakan Yıldırım buralarda yaptığı konuşmalarda önemli açıklamalarda bulundu:Anayasa değişikliğiyle beraber yapılacak 2019'daki ilk seçimde, Türkiye'yi gelecek beş yıl için kim yöneteceğine, hükümet olacağına siz sandıkta karar veriyorsunuz. Artık patron sizsiniz. Mühür, karar sizde. Dolayısıyla Türkiye, her zaman daha güçlü olacak. Sadece dönem dönem güçlü iktidarlar olmayacak, sürekli iktidar olacak. Ana sütü gibi helal o dilinizi bile konuşamadınız. Türküler, şarkılar yasaktı, anaların çocuklarıyla konuşması yasaktı. Eski Türkiye'de farklı dilde müzik kasetleri silah, uyuşturucu gibi tezgah altından satılırdı. Hamdolsun bunlar tarih oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kahvecilerle bir araya geliyor, "Kahveleriniz kapanacak", taksicilerle bir araya geliyor, "Taksilerin ruhsatları, hatları iptal olacak", muhtarlarla bir araya geliyor "Muhtarlıklar kapanacak" diyor. Bu kadar yalan dolan olur mu kardeşim? Sen bu milleti bir şeyden anlamaz mı zannediyorsun? Bırak bunları da biraz çalış. Yalan dolanla iktidar olunmaz. Çalışmakla olur, ter dökmekle olur. Hayır kampanyasını kim yapıyor? PKK, DEAŞ, FETÖ. 15 Temmuz alçak darbe girişimini yaptılar, akılları başlarına gelmemiş, tekrar meydanlarda hayır kampanyası yapıyorlar.CHP'nin hali pek parlak değil. Onlar da takılmış bu 'hayır'cıların arkasına nereye gittikleri belli değil. Kılıçdaroğlu her gittiği yerde yeni bir şey uyduruyor. Bugün de bir yerde "16 Nisan'da 'evet' verirseniz bütün tarlalarınıza, arazilerinize Recep Tayyip Erdoğan el koyacak" demiş. Ya bu ne biçim şey, insanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz? Bu milletin bir şey anlamadığını mı zannediyorsun? Patron millet olursa tek adam olur mu? Verdiniz oyları seçtiniz, 5 sene sonra beğenmediniz alaşağı edersiniz. Beğendiniz, bir 5 sene daha seçiyorsunuz. Üçüncü sefer seçelim yok. Böyle, padişahlık, tek adam olur mu? Bunların işi gücü yalan, dolan, korkutma, tehdit.O gece (15 Temmuz) hakkını yemeyelim, Kılıçdaroğlu da bizi aradı. 15 Temmuz gecesi, bunun bir darbe olduğunu ve yanımızda olduğunu söyledi ama sonra ne olduysa çark etti. Şimdi kalkmış '15 Temmuz kontrollü bir darbedir' diyor. Ne demek istiyorsun Kılıçdaroğlu? FETÖ alçaklarını korumak, kollamak sana mı düştü? Bir diyet borcun mu var Kılıçdaroğlu? Onu açıkla. Dengesini yitirdi, motor su kaynatıyor, şanzıman dağılmış vaziyette.Son 15 sene bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Yeni idare sisteminde paralel devletler olmayacak, çeteler olmayacak. Yeni idare sisteminde sıfır sorumlulukla yüzde 100 yetki sahibi olunmayacak. Türkiye zaman kaybetmeyecek, bölgesinde daha güçlü hale gelecek. Sadece Türkiye'deki sorunların değil, Suriye'deki, Irak'taki, bölgemizdeki her türlü sorunun da üstesinden geleceğiz.Türk siyaset hayatında varlığı, beyefendiliği, samimiyetiyle hemşehriniz Devlet Bahçeli var ki onunla ne kadar gurur duyarsanız yeridir. MHP ve ülkücü hareketin mensupları yıllarca 'Devletin başına Devlet gelecek' dedi. Devlet Bahçeli kendi neslini değil milletini düşündü. Milleti devletin başına getirecek cumhurbaşkanlığı sistemini getirmek için bizimle beraber oldu. Kendisine teşekkür ediyorum."Birileri devletleriyle, örgütleriyle coğrafyamızı kana buluyor, yeni sınırları kanla çizmeye çalışıyorlar. Oyun büyük, tezgah büyük, oyun acımasız. Bu oyunları planlayanlar, en büyük engel olarak Türkiye'yi görüyor. Mazlumlara, yoksullara kol kanat geren Türkiye'nin devre dışı kalması için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'yi saf dışı bıraksalar, zulümlerini daha da artıracaklar. Türkiye'yi bir geriletebilseler kanlı oyunlarını daha kolay oynayacaklar. İki gün önce Suriye'de yüzü aşkın insan katlettiler. Yarısı çocuk, gözleri açık, yüzleri gülümseyen bu sabilere yaptıkları bir insanlık, savaş suçudur. 'Dünya, beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus oldu."