ABD’nin operasyonu başlangıç olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Suriye sınırındaki Hatay
'da İtfaiye, Adana
'da ise İstasyon meydanlarında toplu açılış törenlerine katıldı. Esad rejiminin İdlib'deki kimyasal silahla gerçekleştirdiği katliam ile ABD'nin yaptığı operasyonu değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:
YÜREĞİMİZ DAYANMIYOR:
İdlib, Hatay'ın neredeyse bir el uzatımı mesafesinde. Suriye rejiminin orada yaptığı vahşi katliamı gördünüz değil mi? O biçare yavruların görüntülerini seyretmeye bile yüreğimiz dayanmıyor. Çocukların hunharca katledildiği bir dünyada kimsenin kendini huzur ve güvende hissetmeye hakkı yok. Bu yaşananların ardından herkesin, pozisyonunu gözden geçirmesi kaçınılmaz hale geldi. Hiç kimse işledikleri insanlık suçlarını, çocuk katliamlarını, DEAŞ'la mücadele kılıfı altında gizlemeye kalkmamalı. Rejimin, rejim tarafından desteklenen PYD-YPG gibi terör örgütlerinin gerçekleştirdikleri hoyratça saldırıların hiçbir meşruiyeti, vicdanları teslim edecek gerekçesi kalmamıştır. İdlib'deki ve diğer bölgelerdeki mazlumların ahı bir gün mutlaka o zalim şahları yerinden indirecektir. O devlet terörü estirenleri yerinden indirecektir. Son zamanlarda bu doğrultuda ABD'nin olumlu açıklamaları ve girişimleri olmuştur.
OLUMLU AMA YETERSİZ:
Bu gece (dün) ABD'ye ait savaş gemilerinden İdlib'e yönelik saldırıların gerçekleştirildiği hava üssüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Akdeniz'deki Amerikan savaş gemilerinden atılan Toma Hawk füzeleriyle Suriye'nin bu hava üssü vuruldu. Esad rejiminin kimyasal ve konvansiyonel silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı atılmış somut bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu burada Hatay'da ifade etmek istiyorum. Yeterli mi, ben bunu da yeterli görmüyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte ne olacağını hep birlikte takip etmeliyiz. Amerika'nın İdlib saldırısına karşı ortaya koyduğu aktif tutumun bu yönde gelişmelerin adeta bir başlangıç olmasını diliyorum.
CİDDİ ADIM ATMA ZAMANI:
Artık başka hiçbir hesap gütmeksizin sadece mazlum Suriye halkını korumaya yönelik olarak her alanda ciddi ve netice almaya yönelik adımlar atılmasının zamanı gelmiştir. Bize göre son gelişmeler Türkiye'nin Suriye'de terörden arındırılmış güvenli bölgeler oluşturma çabasının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kuzey Suriye'de 4 bin-5 bin kilometrekare güvenli bölge ilan edelim. Konutlar inşa edelim ve Suriyeli vatandaşlarımızı iskan edelim. Şimdi uluslararası toplumun göstereceği ortak kararlılıkla rejimi ve bölgede insanlık suçu işleyen tüm terör örgütlerini durdurma imkanına sahip bulunduğunu düşünüyorum.
SURİYELİLER KARAR VERSİN:
Bu gece saat 4'ten itibaren hep bunu izledim, takip ettim. Bize düşen görevin elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak mazlumların yanında yer almak olduğun biliyoruz. Suriye'nin geleceğine binlerce kilometre öteden gelip burada kendi politik hesaplarının kavgasını verenler değil Suriye halkı karar versin diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'daki konuşmasına ise "Nasılsınız gadasını aldıklarım" sözüyle başladı. Erdoğan, şunları kaydetti:
YALANCININ MUMU SÖNECEK:
(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Bu iş yürek işi. Bu işler lafla olmuyor. Bunlarda dürüstlük yok. Yalancının mumu 16 Nisan'a kadar yanar. Ama 16 Nisan'da bu mumu milletçe söndüreceğiz.
KEBAPTAN MAHRUM BIRAKILAMAZ:
Yalanın ölçüsü ve freni olmadığı için hızlarını alamayıp işi Meclis'i, muhtarlıkları, lokantaları kapatacağımızı söylemeye kadar vardırıyorlar. Ya çok ayıp. Bu ülkede lokantaları kapatıp milletimizi Adana kebabından mahrum bırakacak adamın alnını karışlarlar, alnını. Böyle saçmalık olur mu? Hani "Ağzı olan konuşuyor" derler ya, bunlarınki de tam o hesap. Sadece ağızları olduğu için konuşuyorlar. Ama ne söylediklerinin farkında değiller.
BATAKLIKLA UĞRAŞIYORUZ:
(Terörle mücadele) PKK'sıyla, YPG'siyle, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük mücadelesini yürütüyoruz. Artık sivrisineklerle değil, doğrudan bataklıklarla uğraşıyoruz. Bunun için mücadele alanımızı sınırlarımızın dışına uzanacak şekilde genişletiyoruz.
'16 NİSAN BİR BAŞLANGIÇ OLACAK'
"Dünyada
garip gurebaya, fakir fukaraya elini uzatan bir numaralı ülke Türkiye. 16 Nisan Türkiye'nin işte bu çocuk katilleriyle anladıkları dilden hesaplaşmasının da yolunu açacaktır. 16 Nisan, Türkiye'nin topraklarına göz diken terör örgütlerini koruyanlara sadece sesini yükseltmekle kalmayacağı çok daha kararlı şekilde 'dur' diyeceği bir dönemin başlangıcı olacaktır. Halep'teki İdlib'deki, Musul'daki insanlık suçlarını işleyenlerin ve onları destekleyenlerin kulakları işte sizin bu sesinizle Allah'ın izniyle çınlayacaktır."
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ÖPÜCÜĞÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Esad
rejiminin İdlib'de düzenlediği
kimyasal
silah saldırısında
yaralananları
hastanede
ziyaret
etti.
Burada, 9
aylık Aya ve Ahmed isimli
ikizlerini, eşini ve ailesinden
13 kişiyi kaybeden
Suriyeli Abdülhamid
el-Yusuf ile görüştü.
Dünya "Tek ümidimiz,
bizim büyük ağabeyimiz
Erdoğan" diyen
el-Yusuf'u, ölen ikiz
çocukları kucağında çekilen
fotoğrafıyla tanımıştı.
"YOKSA 50-60 YIL KAYBEDERİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adanana Sanayi Odası'nın (ADASO) toplantısında yaptığı konuşmada da 16 Nisan'daki referanduma ilişkin şunları kaydetti: "Biz sistem değişikliğini bugün yapmazsak, ülkemiz en az bir 50-60 yıl daha kaybedecektir. Hiç kimsenin gelecek nesillere böyle ağır bir yük bırakmaya, kusura bakmasın hakkı yoktur. Bunun için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz için bir lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır."