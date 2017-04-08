Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekile cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV'de konuk olduğu canlı yayında, CHP'li vekillerin skandallarını yorumladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın seçim otobüsünün üzerinden vatandaşla küfür etmesini ve CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "evetçileri denize dökme" tehdidini değerlendiren Erdoğan, "yarın İzmir'deyiz, buyur gel" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"HALKIM BUNA GEREKEN CEVABI VERECEK"

Artık bunların sonunun geldiği alametidir. Benim de söyleyecek sözüm var da. Benim polisime sen it diyemezsin. Sanırım o trafik polisi, görevini yapıyor. Halkım buna gerekli cevabı verecek.

"YARIN İZMİR'DEYİZ BUYUR GEL"

Denize dökeceğiz derken genel başkanın adına mı söylüyorsun kim adına söylüyorsun. Ben ne dedim bunları özel bir demokrasi müzesi yapacağız, bunları güzel objeler olarak orada değerlendireceğiz dedim.Sosyal medya patlıyor. Ne diyorlar? Yenikapı fotoğraflarını paylaşarak gel buradan dök diyorlar. Yarın İzmir'deyiz buyur gel. Orada yapalım, oradayız. Siyasette affedilmeyecek sözlerdir. Eline sahip olacaksın, diline sahip olacaksın, beline sahip olacaksın. Bu nedir ahlak sahibi. Bu ağızla kalkacaksın sen orada it diyeceksin. O adam köşe yazarlığı yapmış, cezaevine girmiş, kitap yazmış vs.