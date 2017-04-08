Dakikalar geçtikçe Yenikapı’da coşku artıyor

"Evet Platformu" tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılacağı "İstanbul Buluşması" için vatandaşların Yenikapı Meydanı'na girişleri sürüyor.

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"AŞKIMIZ MEMLEKET, MİLLET İÇİN EVET"

"Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Meydanı'na gelmeye başladı.

Kendilerine ayrılan 100'den fazla arama noktasından geçerek meydana giriş yapan vatandaşlara alanda, Türk bayrakları ve "evet" yazılı flamalar dağıtılıyor.

Ayrıca meydanın farklı yerlerine, vatandaşın istifade etmesi için paletlerle tonlarca su bırakıldı.

Meydanın birçok yerine ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev posterleri asıldı.

Konuşmalar için hazırlanan 16 metre yüksekliğe 95 metre uzunluğa sahip platforma da 100 metrekarelik dev ekranlar yerleştirildi.

Yerli ve yabancı basın mensupları için oluşturulan tribünün arkasında hazırlanan bölüme ise 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yazıldı.

Vatandaşların etkinliği rahatlıkla takip etmeleri için meydanın farklı yerlerine onlarca ses kulesi ve ekran yerleştirildi.

Bu arada, mitingin yapılacağı alan ve çevresinde satılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin bulunduğu atkı, şapka, maske ve bantlara da katılımcılar ilgi gösteriyor.

Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Miting nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da alana gelerek incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri arama noktalarında vatandaşları tek tek kontrol ederken, öte yandan K-9 köpekleriyle alanda inceleme yaptı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da alana gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, görevlilerden güvenlik çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

BAZI GENÇLER ERDOĞAN POSTERİ TAKARAK GELDİ

Büyük miting öncesi alanı doldurmaya başlayan vatandaşlar ellerinde taşıdıkları pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini gösterdi. Bazı gençlerin ise miting alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maskelerini takarak geldikleri görüldü.

"DAVAMIZ, MİLLETİMİZ, BAYRAĞIMIZ İÇİN MİTİNGE GELDİK"

16 Nisan'da 'EVET'in çıkacağını söyleyen bir vatandaş, "Davamıza sahip çıkmaya geldik. Gençlik olarak sesimizi bütün dünyaya bu referandumda duyurmak istiyoruz. Geleceğimizi kararmak isteyenlere karşı tek nefes olarak haykıracağız. Kadın, yaşlı, herkes burada" derken bir başka vatandaş ise "Davamız, milletimiz, bayrağımız için mitinge geldik. Allah kısmet ederse inşallah 16 Nisan'da hayırcılara sesleniyorum. Hiç boşa çabalamasınlar eveti alıyoruz. Bu memleketi şaha kaldırıyoruz. Allah, bu milletin bu vatanın her zaman yanındadır" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN EVET DİYORUM"

Mitinge gelen bazı kadınlar, "Türkiyemiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Birlik ve beraberlik için evet diyorum" diye konuştu.