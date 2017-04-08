Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini yerden yere vurdu!

Antalya'daki referandum mitinginde konuşan Devlet Bahçeli şunları kaydetti:

16 Nisan'dan rahatsız olan Avrupa, Antalya'dan çekinip, korkuyor. Sanıyorlar ki, milli tezlerimizden vazgeçeceğiz. Demokratik olmayan hiçbir şeyi Antalya sineye çekmez. Su uyur düşman uyumaz. Bunların gücü Antalya'ya yetmez.

'EVET' dirilişimizin manevi kalkanıdır. İmhamızı isteyenleri ardına bakmadan kovalar. Bu ülke için yeminimiz vardır. Karakter zafiyeti taşıyanların bu işe kafası yatmaz. Yemin adalettir, milli bekadır, omurgalı duruştur.

Kim bu millete tuzak kuruyorsa Allah onu kahretsin. CHP lideri kontrollü darbe diyor. Bu hezeyandır. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün değirmenine su taşıyor ama kendi vicdanındaki çatlağı görmüyor. ABD bu darbeye inanmıyor. Avrupa FETÖ'ye destek vermektedir. CHP çöplüğe gittiğinin farkında değil, Hayır diyorlar, Evet diyenleri de denize dökmekten bahsediyorlar, utanmazlığa, hazımsızlığa bakar mısınız?