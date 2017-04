Diyarbakırlısı, Faslısı aynı safta şehit oldu

Onlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki kalkışmasında geride eşlerini, çocuklarını, anne-babalarını bıraktı. Bırakırken de bir an olsun bile vatan dışında başka şey düşünmediler. Vatan toprağını ve bayrağı korumak uğruna, demokrasi aşkına sokağa koşup darbeci hainlerin karşısına dikildiler. Tanklar, uçaklar, bombalara bedenleriyle siper olanların kimi ailesinden habersiz, kimi son vedasını edemeden şehit oldu. Doğmamış kızına ismini koydu şehit oldu Emrah Sağaz: Esenler'de tankların karşısına dikilen vatan sevdalılarının arasındaydı. 4 aylık hamile eşini evde bırakıp tanklara karşı siper olmaya gitmişti. Doğmamış kızının adını Hiranur koyup şehit olmaya gitti... Polis aracıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı olarak getirildi. Ancak sabah saatlerinde son nefesini verdi ve vatan uğruna şehit oldu. Kelime-i şehadet getirdi ve... Ayşe Aykaç: 4 çocuk annesi şehit Ayşe Aykaç, 27 yıllık eşiyle birlikte Kısıklı'dan Köprü'ye doğru yürüyenlerin arasına katıldı. Eşi Mustafa Aykaç mermilerden canını kurtardı. Ancak Ayşe Aykaç cuntacı hainlerin mermisiyle yere yığıldı. Kelime-i şehadet getirerek son nefesini verdi...



Adil Büyükcengiz:

Beyaz kefenli teşhis

15 Temmuz günü Zeytinburnu'nda yaşayan annesini ziyarete gitti. Boğaz köprülerinin kapatıldığını duyunca kızlarına sokağa çıkacağını söyledi. Kızının itirazlarına, 'Vatanı hainlere bırakmayacağım' sözüyle yanıt verdi. Önce Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne oradan da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Burada kahpe kurşunla can verdi. Ailesi hastanelerde ve polis merkezlerinde onu aradı. Teşhis için Adli Tıp'a gelen ailesi kanlar içerisindeki bedenini görmesin diye beyaz kefene sarılarak gösterildi



Taksi şoförü Akın Sertçelik:

Yatağından kalktı sokağa koştu

Darbe girişimini öğrenince yatağından kalkıp pijamasıyla sokağa koştu. Elinde sadece telefonu vardı. Son konuşmasını eşiyle yaptı. İlk etapta eşinden habersiz olan Sema Sertçelik, onu bulmak için önce Kısıklı'ya gitti. Ambulans şoförlerine, hastane görevlilerine sora sora Yenibosna'daki Adli Tıp'a kadar gitti. Şehit eşinin cenazesini gören Sema Hanım'ın tek sözü, "Vatan sağolsun... Kanları yerde kalmasın..." oldu.



Faslı Cevad Merrun:

Faslı Cevad Türkiye sevgisi için can verdi

7 yıldır Türkiye'de yaşayan ve 5 dil bilen Faslı Cevad Merrun da o gece gövdesini darbecilere karşı siper edenlerdendi. Erdoğan'ın çağrısı üzerine arkadaşıyla sokağa çıkan Cevad Merrun, Harbiye'deki TRT binasını işgal eden darbecilerin açtığı ateş sırasında Fas'taki ailesiyle son kez görüşüyordu. Şehit Marrun'un cenazesi memleketi Fas'ta tekbir ve dualar eşliğinde defnedildi.



Askeri Çoban

Bugün çıkmazsam bir daha hiç çıkamam

Diyarbakırlı Askeri Çoban, namaz kıldığı sırada oğlundan gelen haberle darbeyi öğrendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sokağa çıkın' davetini duyunca kızına, "Bugün dışarı çıkmazsam bir daha hiç dışarı çıkamam. Namusumuz için çıkmak zorundayız" dedi ve oğluyla birlikte evden ayrıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hainlerin kurşunuyla şehit oldu. Oğlunun şehadetine üzülen annesi, evlat acısına dayanamayarak üç hafta sonra vefat etti



YARIN: DARBEYE KARŞI İLK KURŞUN