Erdoğan'ın sesinden "Evet Klibi" ilk kez Yenikapı'da yayınlandı

"CUMHURİYETE EVET DİYEN MUSTAFA KEMAL SEN DEĞİL MİSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "evet" şiiri! Yenikapı'da ilk kez yayınlandı

Televizyonlarda da yayınlanacak o şiirin sözleri:



" Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, elini göreni kim bozabilir. Yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir ? Çınarların yanında yeşeren umuda, kim ket vurabilir? Kim kırabilir, nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını ? Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını ? Kim derse ki durarak susarak açarız kapıyı ?

Sen ona tarihini hatırlat çocuk. Söyle çocuk, şahlanan atını denize süren Fatih, Söyle koca bir tarihi sırtlayan Seyit onbaşı.



Söyle Cumhuriyete evet diyen Mustafa Kemal sen değil misin ? Evet sensin çocuk. Onlar umuda hayır dedi mi ? Sen ki atalarının toprağında, anne şefkatiyle, şehit vefasıyla, kardeş teşebbüsüyle büyüdün. Canla, başla dimdik geleceği düşün. Şimdi söyle, hazır mısın ? Millet için, bayrak için, vatan için, devlet için evet demeye..."