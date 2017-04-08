HDP aşısı CHP’de tuttu

Referandum mitingleri kapsamında Afyon'da konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, kimyasal katil Esad'ın Suriye'den sökülüp atılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kerkük'teki bayrak krizinde sergilediği tutumunun yüreklere su serptiğini belirterek teşekkür etti. CHP'nin 'evet' diyenleri tehdit ettiğini vurgulayan Bahçeli şu mesajları verdi:



BEBEK KATİLİ DİKTATÖR ESAD

Esad katil ve insanlık düşmanıdır. Bebeklere kıyan diktatördür, adi bir suçludur. Cani Esad'ın meşruiyet ve ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır. Çünkü Esad kana bulanmış, acımasız ve vahşi suçluya dönmüştür. Ve de Esad Suriye'nin geleceğinden sökülüp atılmalıdır. Türkiye adaletin yanında yer almalıdır. Türkiye sivil ve masum canlara kast eden katillerin tam karşı cephesinde durmalıdır.



CHP'YE HDP AŞISI

Terör örgütlerinin kuyruğuna takılan, Türkiye muhaliflerinin dizlerine kapanan CHP, şimdi kalkmış evet tercihinde bulunan vatandaşlarımızı tehdit etmeye cüret etmiştir. Herhalde HDP'nin aşısı tutmuştur. Herhalde PYD-YPG, DHKP-C'nin markaj ve presi sonuç vermiştir. Mutlaka duydunuz, bir CHP milletvekili diyor ki; "diyelim ki evet çıktı, kimse heveslenmesin. Samsun'dan başlarız, İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz." Laf etti balkabağı, koy tabağa ye sabaha.



Selçuk ADIGÜZEL