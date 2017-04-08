İki yüzlü Almanya’dan SABAH’a soruşturma

Alman Bild gazetesi
nin Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan küstah ve ırkçı manşetine ses çıkarmayan ikiyüzlü Almanya, o gazeteye manşetten tokat gibi yanıt veren SABAH hakkında soruşturma başlattı. Alman BILD gazetesi geçtiğimiz 15 Mart'ta "Bild gerçeği Erdoğan'ın yüzüne söylüyor: Demokrat değilsiniz! Burada istenmiyorsunuz!" başlıklı haberiyle ırkçı ve faşist yüzünü bir kez daha gösterdi. O habere 16 Mart'ta karşılık veren SABAH Avrupa ise "Ey Avrupa... Ey Almanya... Ey Hollanda... Ey faşistler... Ey Nazi artıkları... Ey Bild... Kuru gürültünüzden, yaygaralarınızdan, ahlaksız iftiralarınızdan korkacağımızı mı sanıyorsunuz?" başlığı ile ırkçı gazeteye tokat gibi yanıt verdi.
ÇİFTE STANDART
Gelişme sonrası harekete geçen Almanya, ırkçı ve küstah manşetiyle Bild'e ses çıkarmazken, o gazeteye manşetten yanıt veren SABAH hakkında soruşturma başlattı. Almanya'nın bu tavrı, basın özgürlüğüne dair çifte standardını ortaya koydu.