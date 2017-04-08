İstanbullu kararını verdi: Evet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla bugün yapılacak olan Büyük İstanbul mitingi öncesi SABAH, halkın referandum nabzını tuttu. Toplumun her kesiminden vatandaşlar, 'güçlü ve istikrarlı bir Türkiye' için 'evet' diyeceklerini ifade etti. İşte İstanbulluların referandum değerlendirmesi;Yıllarımız, darbeler ve istikrarsız hükümetlerle geçti. Son 15 yılki istikrara karşı çıkanların oyununu bozmak için 'evet'!Ülkemizdeki iyi şeyleri görmezden gelmek hainliktir. İstikrar ve güçlü Türkiye için 'evet'.İhanetlere karşı daha istikrarlı ve güçlü bir ülke olabilmemiz için yönetimimizin de güçlü olması lazım. O yüzden 'evet'.'Hayır' deyip Hollandalı olmaktansa, 'evet' deyip delikanlı gibi yaşarım.Türkiye'nin birliği için düşenerek oy kullanılmalı. Ülkenin huzuru için oyumuz 'evet'tir.Türkiye'nin yarınlarına oy vereceğiz. O yüzden 'evet'.Yeni düzenleme ile Türkiye'de birlik ve beraberlik hayat bulacak. Devlet kadrolarında uyum sağlanıp kutuplaşma kalkacak.Seçilme yaşı 18'e inecek. Genç beyinler ile tercübeli beyinlerin birliği hizmet üretme noktasında ülkemizin faydasına olacak.Kaosların bitmesi için 'evet' diyoruz.Ülkemizin 1982 Anayasası'ndan kurtarılması, sivil halkın haklarını güvence altına almak için 'evet' diyoruz.Bir daha 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi yaşanmaması 'evet' diyorum.Türkiye'nin bekası için, koalisyon ve bakanlık pazarlıklarının yapılmaması, 25 günlük Yalım Erez hükümetlerinin bir daha olmaması ve istikrar için 'evet' diyoruz.Erdoğan yüzyıl yöneticisidir. Artık çorak Türkiye ortamından çıktık.16 Nisan'dan sonra artık bizim irademiz yönetime yansıyacaktır. Çift başlılıktan kurtulacağız."Türkiye'nin aydınlık geleceği için istikrar için 'evet' diyorum. Her 10 yılda bir darbeler döneminin ve kaygısının kapanması ve sona ermesi için, emeklilerin huzur ve güven içinde yaşamaları için 'evet' diyorum.