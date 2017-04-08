İstanbullu kararını verdi: Evet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla bugün yapılacak olan Büyük İstanbul mitingi öncesi SABAH, halkın referandum nabzını tuttu. Toplumun her kesiminden vatandaşlar, 'güçlü ve istikrarlı bir Türkiye' için 'evet' diyeceklerini ifade etti. İşte İstanbulluların referandum değerlendirmesi;
Çaycı Ruhi Eraslan:
Yıllarımız, darbeler ve istikrarsız hükümetlerle geçti. Son 15 yılki istikrara karşı çıkanların oyununu bozmak için 'evet'!
Aşçı Mustafa Celep:
Ülkemizdeki iyi şeyleri görmezden gelmek hainliktir. İstikrar ve güçlü Türkiye için 'evet'.
Aşçı Cemal Kaya:
İhanetlere karşı daha istikrarlı ve güçlü bir ülke olabilmemiz için yönetimimizin de güçlü olması lazım. O yüzden 'evet'.
Emekli Fahrettin Çakmak:
'Hayır' deyip Hollandalı olmaktansa, 'evet' deyip delikanlı gibi yaşarım.
İş kadını Monik İpekel:
Türkiye'nin birliği için düşenerek oy kullanılmalı. Ülkenin huzuru için oyumuz 'evet'tir.
Tekstilci işkadını Selma Türkeş:
Türkiye'nin yarınlarına oy vereceğiz. O yüzden 'evet'.
Psikyatrist Kübra Maranki:
Yeni düzenleme ile Türkiye'de birlik ve beraberlik hayat bulacak. Devlet kadrolarında uyum sağlanıp kutuplaşma kalkacak.
Eğitimci Emine Hazıroğlu:
Seçilme yaşı 18'e inecek. Genç beyinler ile tercübeli beyinlerin birliği hizmet üretme noktasında ülkemizin faydasına olacak.
Eğitimci Beyza Nurgünaydın:
Kaosların bitmesi için 'evet' diyoruz.
Eğitimci Esra Yıldız:
Ülkemizin 1982 Anayasası'ndan kurtarılması, sivil halkın haklarını güvence altına almak için 'evet' diyoruz.
Spiker Zeynep Sena Yönlüer:
Bir daha 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi yaşanmaması 'evet' diyorum.
İnşaatçı Hüsamettin Delibekiroğulları:
Türkiye'nin bekası için, koalisyon ve bakanlık pazarlıklarının yapılmaması, 25 günlük Yalım Erez hükümetlerinin bir daha olmaması ve istikrar için 'evet' diyoruz.
Kuaför Yusuf Sarı:
Erdoğan yüzyıl yöneticisidir. Artık çorak Türkiye ortamından çıktık.
Süreyya Derneği Başkanı Vildan Bayraktar:
16 Nisan'dan sonra artık bizim irademiz yönetime yansıyacaktır. Çift başlılıktan kurtulacağız.
Emekli işçi Bekir Özcan:
"Türkiye'nin aydınlık geleceği için istikrar için 'evet' diyorum. Her 10 yılda bir darbeler döneminin ve kaygısının kapanması ve sona ermesi için, emeklilerin huzur ve güven içinde yaşamaları için 'evet' diyorum.