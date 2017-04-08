İşte Esad’ın üssünü vuran kadın amiral!

Katil Esad, tam 7 yıldır ülkesine ölüm yağdırdı. Son olarak İdlib'e kimyasal bomba attı. Bu gelişmenin ardından ABD ilk kez Suriye'de rejim güçlerini hedef aldı.

ABD'nin, Akdeniz'deki savaş gemilerinden USS Ross ve USS Porter, 59 Tomahawk füzesini Türkiye saati ile 04.40'da El Şayrat ve El Şinsar hava üssüne fırlattı. Şayrat hava üssünde çok sayıda savaş uçağı imha edildi.

ABD Başkanı Trump, "Tüm medeni ülkeleri, Suriye'deki katliamı ve her türlü terörizmi durdurmak için ABD'ye katılmaya davet ediyorum" dedi.

ABD, insanlık düşmanı Esad'ın iki hava üssünü Tomahawk füzeleriyle imha etti. Operasyonu kadın Amiral Andria Slough yönetti.

(USS PORTER gemisinin kaptanı Amiral Andria Slough, Esad'ın askeri havalimanına Tomahawk yağdıran isim olarak kayıtlara geçti)

(USS PORTER destroyeri ile aynı özelliklere sahip olan USS ROSS gemisinin kaptanlığını Amiral Russell J. Caldwell yapıyor.)

RUSYA BUGÜN ABD İLE İLETİŞİMİ KESECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın füze saldırısının ardından yeniden gündeme getirdiği uçuşa yasak bölge önerisi, dünyada manşet oldu.

BBC, CNN, Al Jazeera ve The Guardian gibi dünyanın en büyük yayın organları, öneriyi sayfalarına taşıdı.

BBC muhabiri, bir askerin anlattıklarını Twitter mesajında paylaştı: "Gizlenecek zaman yoktu. Uyuyorduk, ilk füzenin dehşetiyle uyandık..."

Bölgedeki kaynaklar ayrıca, füzelerin düşmesiyle hava üssünde büyük bir yangın çıktığını belirtti. İngiltere, Türkiye, Fransa, Japonya, Hollanda, Suudi Arabistan, İsrail, Polonya ve Avustralya gibi devletler operasyona tam destek verdiklerini duyurdu.

Avrupa ülkelerinden sadece İsveç, operasyona tepki gösterdi. Öte yandan Şam rejiminin müttefikleri Rusya ve İran büyük tepki gösterdi. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Rusya ve İran'ın müttefiki olarak görülen Çin ise ortadan bir açıklama ile sorunların masada çözülmesi gerektiğini belirtti.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünden itibaren ABD ile Rusya arasındaki uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattının çalışmasını sonlandıracaklarını açıkladı..

TOMAHAWK'IN TANESİ 1.6 MİLYON DOLAR

Tomahawk füzeleri ABD tarafından daha çok haberleşme sistemleri, hava savunma sistemleri gibi sabit hedefleri yok etmek üzere tasarlandı.

Denizaltı ve savaş gemilerinden ateşlenen füzelerin ilk kullanım yeri 1991'de Irak'a yapılan Çöl Fırtınası Operasyonu'nda kullanıldı. (Takvim)