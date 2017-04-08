Kalın: Güvenli bölge olsaydı kimyasal saldırı olmazdı
Kalın: Güvenli bölge olsaydı kimyasal saldırı olmazdı
Giriş Tarihi: 8.4.2017 09:44Güncelleme Tarihi: 8.4.2017 10:02
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de güvenli bölgelerin olması halinde İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısının meydana gelmeyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, uluslararası CNN televizyonuna konuştu. Kalın, "Esed rejiminin engellenmesi için başka adımların atılması gerekiyor. Güvenli bölge olsaydı kimyasal saldırı yapılamazdı." dedi.