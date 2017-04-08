Kalın: Güvenli bölge olsaydı kimyasal saldırı olmazdı

Giriş Tarihi: 8.4.2017 09:44 Güncelleme Tarihi: 8.4.2017 10:02
Kalın: Güvenli bölge olsaydı kimyasal saldırı olmazdı

Sözcüsü , Suriye'de güvenli bölgelerin olması halinde İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısının meydana gelmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü , uluslararası CNN televizyonuna konuştu. Kalın, "Esed rejiminin engellenmesi için başka adımların atılması gerekiyor. Güvenli bölge olsaydı kimyasal saldırı yapılamazdı." dedi.

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Kalın: Güvenli bölge olsaydı kimyasal saldırı olmazdı
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