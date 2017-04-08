Korkunç şüphe! ’ın elinde eğer bu silah varsa…

Giriş Tarihi: 8.4.2017 10:08 Güncelleme Tarihi: 8.4.2017 11:07
Korkunç şüphe! Esad’ın elinde eğer bu silah varsa…

’ı iyice köşeye sıkıştıracak bir haber geldi. 2013 yılında elindeki bin 300 ton kimyasalı 6 ay içinde teslim etmeyi kabul ettiği takdirde, Esad’ın bu sözünü tutmadığı ortaya çıktı. Ayrıca 2015 yılında yapılan bir incelemede rejime ait bir hava üssünde sarin ve VX tipi kimyasallara dair ipuçları bulundu. VX’in sarin gazından en az 10 kat daha zehirli bir kimyasal olduğu öğrenildi.

Şam'da 2013'te bin 400 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından, rejimi stoklarındaki yaklaşık bin 300 ton kimyasalı 6 ay içinde teslim etmeyi kabul etti.

Sürenin dolması sonrası ların Yasaklanması Örgütü, rejimin sözünü tutmadığını ortaya çıkardı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre müfettişler, 2015 yılında Hafir 1 Üssü'ndeki incelemelerinde sarin ve VX tipi kimyasallara dair ipuçları elde etti.

27 Mart 2015'te El Seyad Silah Üretim Tesisi'nde yapılan incelemede de sarin ve VX üretimine yönelik deliller elde edildi.

VX, sarin gazından en az 10 kat daha zehirli bir kimyasal olarak biliniyor.

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Havaya saçıldıktan sonra cilt, göz ve solunum yoluyla insanları etkiliyor.

Diğer gazlardan farklı olarak VX havada uzun süre kalıp etkisini devam ettirerek hayatı tehdit edebiliyor.

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Korkunç şüphe! Esad’ın elinde eğer bu silah varsa…
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