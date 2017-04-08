Korkunç şüphe! Esad’ın elinde eğer bu silah varsa…

Şam'da 2013'te bin 400 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından, Esad rejimi stoklarındaki yaklaşık bin 300 ton kimyasalı 6 ay içinde teslim etmeyi kabul etti.

Sürenin dolması sonrası Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, rejimin sözünü tutmadığını ortaya çıkardı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre müfettişler, 2015 yılında Hafir 1 Üssü'ndeki incelemelerinde sarin ve VX tipi kimyasallara dair ipuçları elde etti.

27 Mart 2015'te El Seyad Silah Üretim Tesisi'nde yapılan incelemede de sarin ve VX üretimine yönelik deliller elde edildi.

VX, sarin gazından en az 10 kat daha zehirli bir kimyasal olarak biliniyor.

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Havaya saçıldıktan sonra cilt, göz ve solunum yoluyla insanları etkiliyor.

Diğer gazlardan farklı olarak VX havada uzun süre kalıp etkisini devam ettirerek hayatı tehdit edebiliyor.

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