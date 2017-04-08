“O telefon gelince güzel bir iş yaptığımızı anladım”

MADDELER HAKKINDA KAFALARDA SORU İŞARETLERİ VARDI

-Hasan Bey Heredot Cevdet videoları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu proje nasıl ortaya çıktı?

Referandum sürecinin başlarında, bazı insanların değişiklik maddeleri hakkında kafalarında soru işareti olduğunu gördüm. Hatta belki de işe- güce, okula koşturmaktan neyi oylayacaklarını okuyacak vakit bulamamışlardı. İşte tam bu sırada Serkan ve Mehmet imdada yetişti. "Abi, Anayasa değişikliği maddelerini senin Heredot Cevdet üslubu ile vatandaşa aktarsak ya?" dediler. O zaman kafada bir şimşek çaktı. Hemen kolları sıvadık. Oturduk, maddeleri tek tek Heredot Cevdet üslubu ile yazmaya başladık. Sağolsunlar, Elif hanımın da katkıları ile bir gönüllüler grubu olarak, yazdığımız senaryoları çekmeye başladık.

HEREDOT CEVDET KENDİNE HAS ÜSLUBUYLA REFARANDUMU ANLATTI

TELEFONLARIM SUSMAK BİLMEDİ

-Bu kadar ilgi göreceğini tahmin ediyor muydunuz?

Sosyal medya kullanıcısı olmadığım için, nasıl bir tepki alınacağını tahmin edemedim açıkçası. Tek amacımız, 'Türkiye'de bir tarih yazılıyor iken, o tarihte hiç olmazsa bir 'harf' olabilmekti.' İnsanların kafalarındaki bazı sorulara doğru ama güleryüzlü, espirili bir cevap verebilmekti. Videolar yayınlanır yayınlanmaz benim telefon susmak bilmedi. Serkan "Abi, videolar çok ses getiriyor. Güzel bir iş yapık be." dediğinde etkili olduğunu anladım ancak. Enteresandır, bizim çektiğimiz, bizim canlandırdığımız filmler, bana bile mesaj olarak gelmeye başladı :) …

HEREDOT CEVDET YARGI TARAFSIZLIĞININ GEREĞİNİ BÖYLE ANLATIYOR

ELEŞTİRENLERİN SAYISI ÇOK AZINLIKTA

-Nasıl tepkiler aldınız?

Neticede adı üstünde bu bir 'Halk Oylaması.' 'Evet' diyenler de olacak demeyenler de. Fakat maalesef 'Hayır' diyecek kardeşlerin, 'Yahu biz de böyle bir çalışma yapsaydık keşke. Adamlar yapmışlar.' diyeceklerine hakarete sarılması hoş değil. Belki bunlar azınlıktır. Amma sosyal medyada kendine 'Yumurta kafa' hesabı alan başlıyor kötü söze. Ne yapalım, neticede 'Kötü söz sahibine aittir.' Boş teneke tıngırdar.

HEREDOT CEVDET 'TEK ADAM' YALANINI BÖYLE ÇÜRÜTTÜ!

KEŞKE ELEŞTİRMEDEN ÖNCE OKUSALARDI

-'Hayır'cı kesim nasıl bir tepki verdi bu videolara?

"Hayır" diyecek kardeşlerin arasında da bu videoları beğenenler olduğunu biliyorum. Keşke onlar da maddeleri okusalardı. Ezberlerle, kalıplarla konuşmak, peşin hüküm vermek yerine maddeleri inceleseler "Evet" diyecekler.

Bakın, Avrupalı virgülüne kadar okumuş. 'Evet' sonucunun bu ülkeyi daha da güçlü yapacağını anladıkları için, birden lisanlarını değiştirip Türkçe konuşmaya başladılar. Her türlü algılı- vurgulu- kırdılı eylemle saldırıyorlar.

HEREDOT CEVDET ANLATIYOR: SEÇİMLERİN AYNI GÜNDE YAPILMASI

ARTIK KİM TUTAR BİZİ

-Bu Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye neler kazandıracak. Sizin en çok dikkatinizi çeken birkaç düzenlemeyi paylaşır mısınız?

Maddelerin her birisi ayrı ayrı çok önemli. Ama bizim kuşak darbelerden çok acı çekti. Bu ülke çok şey kaybetti. Darbelerin ve vesayetin kalkıyor olması, hangi görüşten olursa olsun, bu ülke insanının daha da kenetlenmesini sağlayacak. Gençlerin mecliste kendilerini temsil edecek olması çok önemli. "Onsekiz yaşındaki gencin mecliste ne işi var. Niye seçilme hakkı olsun ki?" diyenlere "Yahu bu sadece onsekiz yaşla sınırlı değil ki, onsekiz yirmibeş yaş arası." demeye gayret ediyoruz. Ayrıca gençlerin seçme hakkı var. Seçebilen bir insan, seçme yetisine sahip bir insan niye seçilmesin ki? Bir de icraatın hızlanacak olması. Çok ama çok mühim. O zaman kim tutar bizi.

HEREDOT CEVDET ANLATIYOR: NEDEN 600 MİLLETVEKİLİ?

-Kamuoyu sizi merak ediyor. Bu dönemde hangi projelerle uğraşıyorsunuz?

Yaklaşık on aydır bir 'aile dizisi' üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Ramazandan sonra yayında olacağız. Bizim efsane 'Ekmek Teknesi' tadında bir iş olacak.

HEREDOT CEVDET YÖNETİMİN TEK ELDE TOPLANMASININ FAYDALARINI BÖYLE ANLATTI

HEREDOT CEVDET ANLATIYOR: ASKERİ MAHKEMELER NEDEN KALDIRILIYOR?

HEREDOT CEVDET ANLATIYOR: PARTİLİ CUMHURBAŞKANI TARAFSIZ OLUR MU?

HEREDOT CEVDET ANLATIYOR: DEVLETİN BÜTÇESİNİ KİM YAPACAK?