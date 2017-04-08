O terörist 20 yıl sonra bakın nasıl ele geçirildi

Tunceli Kutu Deresi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 1997 yılında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 Türk askerinin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan isimli teröristin ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.

26 MART TARİHİNDE SAKLANDIĞI SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, 26 Mart 2017 tarihinde Tunceli Kutu Deresi bölgesinde operasyon yapan birlikler tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin saklandığı sığınağın tespit edildiğini, akabinde teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Yapılan incelemelerde operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin, 1997 yılında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerimizin şehit olduğu olayda helikopterimize ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan isimli terörist olduğunun belirlendiği kaydedildi.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELE SÜRECEK"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü haklı ve kararlı mücadelede kahramanca ve fedakarca çarpışarak vatanı ve yüce Türk Milleti uğruna şehit düşen vatan evlatlarının kanını yerde bırakmadığını bir kez daha gösterdiğinin altı çizilerek, "Böylelikle helikopterin düşmesi ile şehit olan kahraman 11 askerimizin aileleri aradan 20 yıl geçtikten sonra aldıkları bu haberle bir nebze olsun huzur bulmuşlardır. Bu olay; bölücü terör örgütünün yalanlarıyla kandırılan, hayatlarını ziyan eden terör örgütü mensuplarının, peşinde koştukları sahte dünyanın tamamen bir hayal ürünü olduğunu ve asla bir sonuca ulaşamayacaklarını görmeleri için de iyi bir örnek teşkil etmektedir. Görülüyor ki kandırılan kişiler için hayatlarının baharında canlarıyla ödeyecekleri bir sondan başka seçenek bulunmamaktadır. Bazı süreçlerde 'geç kalmak' diye bir fiil fazla mana teşkil etmeyebilir. Teröristlerin, kandırılmışların, sonu mutlak ölüm olan bu yolculuktan vazgeçmelerini ve en kısa sürede adalete teslim olmalarını bekliyor ve umuyoruz. Zira mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ...

4 Haziran 1997 yılındaki olayda şehit olan askerlerin isimleri şu şekilde: "J.Yb.Mesut Kuru, Kur.Bnb.Recep Güngör, Kur.Bnb.Hüseyin Güvercin, Top.Yzb.Nazmi Elmas, Hv.Plt.Ütğm.Taner Alkap, Hv.Plt.Ütğm.Selim Keskinkılıç, Kr.Plt.Ütğm.Sedat Pelit, Kr.Plt.Ütğm.Konuralp Özcan, Hv.Mu.Üçvş.Gürbüz Bağcı, Tkns.Üçvş.İsa Yaşar, Er Şakir Baştuğ"

SON DAKİKA HABERİ: 36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ