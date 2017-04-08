Operasyon olumlu ama devamı gelmeli

Türkiye, ABD'nin Humus'taki Esad rejimine ait Şayrat Hava Üssü
'ne yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunu olumlu karşıladı. ABD Büyükelçisi John Bass operasyon öncesi Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın'ı telefonla arayarak bilgi verdi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından da Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı arasında sürekli bilgi alış-verişi yapılırken, müttefik ülkelerle de muhataplar nezdinde temaslarda bulunuldu.
GÖÇ DALGALARI OLABİLİR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD'nin operasyon öncesi koalisyona bilgi verdiğini belirterek şunları söyledi: "ABD'nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Böyle bir rejimi destekleyenlere de söylüyoruz ki gelin Suriye'nin milli birliğini, bütünlüğünü sağlayalım, ateşkesi tesis edelim ve siyasi çözüme odaklanalım, bir kişinin ardında durmayalım. Hele hele bu kişi zalimse ve kimyasal silah kullanabiliyorsa bu kişileri meşrulaştırmamamız lazım. Destek veren ülkelere çağrımız budur. İleriye dönük hangi adımları atacağız, bu tür insanlık suçu uygulamaları, saldırıları nasıl engelleyeceğiz? Bundan sonra atılacak adımların yansımaları olacaktır. Hele hele insani boyutu olacaktır. Göç dalgaları olabilir. Suriye içinde yerinden edilmiş insanların sayısı çoktur ve bu insanlar nerelerde, nasıl yerleştirilecek? Suriye içinde güvenli bölgeler, her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir. Bu güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım. Bu rejimi bir an evvel Suriye'nin başından uzaklaştırmak, bir geçiş hükümeti kurmak lazım. Türkiye olarak Suriye'de siyasi bir çözüm için herkesten fazla gayret ediyoruz. Astana sürecinin yanı sıra Rusya, İran ve BM ile ateşkesin tüm ülkeye yayılmasına dönük çabalarımız sürüyor." Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el- Cubeyr ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.