Bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin büyümesini istemediğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım
, "Bunlar Türklerle Kürtlerin kardeş olarak yaşamasını istemiyorlar. Bu alçakların memleket sevdası diye bir şey yok" dedi. AK Parti'nin Şırnak
'ta düzenlediği mitingde coşkulu bir kalabalığa seslenen Yıldırım, özetle şu mesajları verdi:
AYNI GÖVDENİN KOLLARI:
FETÖ ve PKK... Bunların ikisi de ihanet şebekesi, ortak çalışıyorlar. PKK, FETÖ, DEAŞ aynı gövdenin kolları, aynı yüksek akıldan emir alıyorlar. Terörün bitmesini istemiyorlar.
BİZ BU OYUNA DÜŞMEYİZ:
Türk ve Kürt etle tırnak gibidir. Türkle Kürdün kardeşliği bu coğrafyada bize büyük zaferler kazandırdı. Bunu bilenler aramızda nifak sokmaya çalışıyor. Terörü kullanıyorlar.
BUNLAR KÜRT DÜŞMANI:
Hepimiz bu bayrağın altında güvendeyiz. Bu bayrağın altında bağımsız yaşıyoruz. Alçak PKK, Şırnak'ı yakıp yıkıyor. Bölge gelişmesin diye elinden geleni yapıyor. Şantiyeleri yakıp, çalışanları kaçırıyor. Bunlar Kürtlerin düşmanı!
AYNI BAYRAĞIN ALTINDAYIZ:
Biz öyle bir Türkiye istiyoruz ki hiç kimse inancından, mezhebinden, ana dilinden, kültüründen dolayı dışlanmasın, horlanmasın. Kürtler, Araplar, Zazalar; kimliğinizle gurur duyun, iftihar edin. O sizin iftihar vesikanızdır. Ama bir şeyle daha gurur duyacağız. Aynı zamanda ay yıldızlı al bayrağımızla da gurur duyacağız. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletimizle de gurur duyacağız. Çünkü hepimiz o bayrağın altında güvendeyiz.
BUNLARIN KANDİL'İ SÖNECEK:
Bakın sevgili kardeşlerim, sizin çocuklarınız acı çekti, dağa götürdüler. Bu alçakların memleket sevdası diye bir şey yok. PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok. Tek sorun, Kürtlerin PKK sorunu var. Bu sorunun da sonuna geldik. Bunların Kandil'ini söndüreceğiz. Oyu sizden aldılar, sizin dediğinizi değil, Kandil'in dediğini yaptılar. Alçaklar bunlar.
HESABINI VERECEKLER:
Yaptıklarının hesabını verecekler. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Sokak ve caddeleri savaş meydanına çeviremeyecekler artık. PKK bitecek ve Türkiye rahat nefes alacak. Şırnak her şeyin en iyisine layık.
YENİ ŞIRNAK İÇİN VİRA BİSMİLLAH
"Yıkılan binaları en güzel şekilde yeniden yapacağız. Sokakları, caddeleri, hepsini yapacağız. Bugün Şırnak'ta 670 milyon tutarında 84 eserin açılışını yapıyoruz. Ayrıca temelini attığımız işlerin toplam tutarı 2 milyar 725 milyon lira."