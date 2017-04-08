‘Trump sözünde durdu’

ABD'nin operasyonuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı ve hükümetten şu değerlendirmeler geldi:



CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK: Sayın Trump'ın özellikle sözünde durmuş olması ve operasyonu yapmış olmasını önemli buluyoruz, anlamlı buluyoruz ve destekliyoruz. Uluslararası camiayı dayanışmaya çağırıyoruz. Hala saldırının Esad rejimi tarafından yapılmadığını iddia edenler olsa bile, şu anda bu saldırının failinin Esad ve onun rejimi olduğu kesin. Bu konuda gerek Türkiye'deki gerekse BM'nin elindeki bulgular kesin.



SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ: İdlib faciasını yaşamış olmak bizi derinden sarstı. Tekrar etmemesi için BM ve dünyanın güçlü ülkeleri inisiyatif almalı. ABD'nin Suriye rejimine karşı gösterdiği doğru bir tavırdır. Bunun artarak devam etmesi gerekiyor. Sadece ABD değil bütün dünya ciddi bir tavır göstermeli.



BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KUR TULMUŞ: Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi biz sadece laf değil icraat görmek istiyoruz. Bu anlamda ABD tarafından kimyasal silahları sivillerin üstüne atan o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Ama uluslararası camia, Esad rejiminin bu barbarlığına karşı tavrını çok net bir şekilde sürdürmelidir. Ta ki Esad rejimi halkına zarar veremez hale gelene kadar. Ümit ederim ki ABD'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar.