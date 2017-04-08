Yenikapı Mitingi bir ilke sahne olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım bugün Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek "İstanbul Buluşması"na katılacak. İki lider, seçmenlerinden 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için 'evet' oyu isteyecek.



GÜNLER ÖNCESİNDEN HAZIRLIK BAŞLADI

Yenikapı'da tarihi referanduma bir hafta kala düzenlenen miting için alanda günler öncesinden önlemler de alınmaya başlandı. Meydana liderlerin kullanacağı 16 metre 95 metre yüksekliğindeki sahnenin yanı sıra dev barkovizyonlar ve kilometrelerce öteden seslerin duyulmasını sağlayacak ses sistemleri de kuruldu. Dev sahneyi kurmak için 600 ton malzeme kullanıldı ve 22 kişilik ekip ise gece-gündüz çalıştı. Yani alan 'evet mitingi' için tüm detayları düşünülerek hazır hale getirildi.







BAHÇELİ DE YARIN AYNI YERDE 'EVET' İSTEYECEK

Bugünkü tarihi mitingin ardından yarın da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aynı yerde konuşacak olması akıllara "Bahçeli, Erdoğan ile aynı sahneyi, aynı sistemi mi kullanacak?" sorusunu getirdi.



SAHNE AYNI SES FARKLI

MHP'li kaynaklar; "Biz de Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın mitingi için orada hazırlık yapan ajans ile anlaştık. Parasını verdik ve oradaki düzeneğin bir kısmını kullanacağız. Aynı sahneyi biz de kullanacağız ancak ses sistemi ile diğer teçhizat için kendi çalışmalarımız olacak" dediler.



SABAHA KADAR ÇALIŞACAKLAR

Alanda; liderlerin çıkıp sesleneceği sahnenin, sabit olarak yarın akşama kadar alanda kurulu olarak tutulacağı, diğer teçhizatın ise bugünkü mitingin ardından MHP'ninkiyle değiştirileceği öğrenildi.



AK PARTİ İL BAŞKANI: BİR HAFTADIR ÇALIŞIYORUZ

Miting ile ilgili önceki gün açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Bir haftadır yaklaşık 200 STK ile birlikte büyük miting için çalışıyoruz. 7 Ağustos'taki Yenikapı ruhunu tekrar yakalamak için bütün İstanbullular'ı buraya davet ediyorum. Yenikapı'da büyük bir millet şöleni olsun istiyoruz. AK Partili, MHP'lİ, CHP'li, HDP'li diğer bütün partilerden vatandaşlarımızı Yenikapı'da görmek istiyoruz. Buradan tüm dünyaya hep birlikle bir daha birlik ve kardeşlik mesajı vereceğiz" demişti.



95 METRELİK SAHNE

2 milyon kişinin vatandaşın katılması beklenen Yenikapı Mitingi için, Yenikapı Miting Alanı'nda 16 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğinde bir sahne hazırlandı. 600 ton malzemenin kullanıldığı sahneyi kurmak için 22 kişilik ekip gece-gündüz çalıştı. Protokol tribünü uygulamasının yapılmadığı miting alanında, sahnenin sol tarafı protokol, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için ayrıldı. 17 adet dev ekranın kurulduğu miting alanında 5 bin polis, vatandaşların güvenliği için görev yapacak. Alanda 700 sağlık personeli ve 70 ambulans görevli olacak. Vatandaşların miting alanına gelebilmesi için 6 bin otobüs ve 185 deniz aracının İstanbullular'a hizmet vereceği bildirildi.