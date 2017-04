Yenikapı’da milyonlar ‘evet’ için buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla "Evet Platformu" tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bugün 16.00'da düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi"nin hazırlıkları tamamlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mitinge her siyasi görüşten vatandaşı beklediklerini ifade eden Temurci, 8 Nisan'da Yenikapı'da ortaya çıkacak tablonun "kardeşliğin resmi" olacağını vurguladı. Yenikapı'da geçen 2 yıl içinde çok sayıda miting düzenlediklerini anımsatan Temurci, şöyle devam etti: "Yenikapı bizi tanıyor, biz de Yenikapı'yı tanıyoruz. İstanbul, sadece Türkiye'de değil, dünyada toplanabilecek en büyük kalabalığı 7 Ağustos 2016'da burada topladı. Siyasi görüşü her ne olursa insanlarımız buraya akın etti. Yine aynı duygularla bir mitingin olmasını arzu ediyorum. Milletin karar verdiği her bir süreç, her bir seçim çok değerlidir. O değerin adeta buluşma noktasıdır Yenikapı." Selim Temurci, İstanbul'da yürütülen halk oylaması çalışmalarının başarılı olduğunu dile getirerek, "evet" diyerek, yarınları için topluma değişim sunduklarını söyledi. Temurci "16 Nisan sonrası Türkiye çok daha güçlü olacak. Burada büyük bir panoda şehitlerimizin isimleri olacak. Gazilerimiz, şehit ve gazi aileleri burada olacak. 15 Temmuz'daki o uzun geceyi 16 Nisan'da bitirmek istiyoruz" dedi.

100 METREKARELİK EKRANLAR KONULDU



Miting için 100 metrekarelik ekranların olduğu 6 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğinde bir sahne hazırlandı. 600 ton malzemenin kullanıldığı sahneyi kurmak için 22 kişilik ekip gece-gündüz çalıştı. Protokol tribünü uygulamasının yapılmadığı miting alanında, sahnenin sol tarafı protokol, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için ayrıldı. 17 adet dev ekranın kurulduğu miting alanında 5 bin polis, 700 sağlık personeli ve 70 ambulans bulunacak. 6 bin otobüs ve 185 deniz aracı İstanbullular'a hizmet verecek.