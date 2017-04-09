20 yıl sonra öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 1997 yılında helikoptere füze ile ateş ederek biri er 11 rütbeli askeri şehit eden terörist, Tunceli
'de öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri, 26 Mart'ta Tunceli'nin Kutu Deresi bölgesinde operasyona çıktı. Arazi arama taraması yapılırken, teröristlerin saklandığı bir sığınak tespit edildi. "Teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık veren teröristler, silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
20 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
Operasyonun ardından yapılan incelemelerde, 20 yıl önce 11 askerimizi şehit eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan'ın da öldürüldüğü belirlendi. 1997'de Irak'ın kuzeyine yapılan bir operasyon sırasında içinde 11 askerin bulunduğu helikopter füze ile vurulmuştu. Tunceli'de öldürülen Ferhat Dersim kod adlı teröristin, 20 yıl önce o füzeyi ateşleyen terörist olduğu belirlendi. 20 yıl sonra şehitlerin kanı yerde kalmadı.
İŞTE ŞEHİTLERİN İSİMLERİ
1997'de Kuzey Irak'ta helikopterin düşürülmesi sonucu şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle: Jandarma Yarbay Mesut Kuru, Kurmay Binbaşı Recep Güngör, Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin, Topçu Yüzbaşı Nazmi Elmas, Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkap, Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç, Kara Pilot Üsteğmen Sedat Pelit, Kara Pilot Üsteğmen Konuralp Özcan, Hava Muharebe Üstçavuş Gürbüz Bağcı, Teknisyen Üstçavuş İsa Yaşar ve Er Şakir Baştuğ. Öte yandan TSK tarafından Diyarbakır, Şırnak, Batman, Tunceli, Hakkâri ve Kars'ta PKK
'ya yönelik operasyonlarda son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak, barınak ve depo imha edildi.
KANLARI YERDE KALMADI
Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "11 kahraman askerimizin aileleri, aradan 20 yıl geçtikten sonra aldıkları bu haberle bir nebze olsun huzur buldu" denildi.
KOMİSER VE EŞİNİ ŞEHİT EDEN DE ÖLDÜRÜLDÜ
Tunceli Kutu Deresi'nde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 14 teröristten birinin de İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen terörist grubun sözde sorumlusu Özmen'in, 6 yıl önce halı saha maçı yapan polislere yönelik saldırıda Komiser Cem Kerman ile saha kenarında eşini izleyen Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve yol keserek bir kişinin kaçırılması olaylarına karıştığı belirlendi.