AK Parti'den yeni reklam filmi

Seçim kampanyalarında yaptığı şarkılarla, kampanyalara coşku ve heyecan kazandıran Ak Parti, Halkoylamasına günler kala final şarkısını kamuoyuna tanıttı. Haydi Evet şarkısı daha önceki şarkılar gibi, yine çok konuşulacağa benziyor.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması kampanyasının son çalışmalarından biri olan Haydi Evet şarkısı, daha güzel günler için seçmenleri Evet oyu vermeye davet ediyor.

Arter Reklam tarafından hazırlanan şarkı, iki farklı kliple seyircilerin karşısına çıktı.

Hayalleri büyütmek, mutluluğu çoğaltmak fikri ile hazırlanan Haydi Evet şarkısı seçmenlerin de büyük beğenisini kazandı.

İşte çok konuşulan şarkının sözleri:

Haydi evet

Bugün,

Umudu yaşatmak lazım

Bugün,

Yeni şeyler söylemek lazım

Her şey daha güzel olsun diye;

Bütün bunlar!

Yarın,

Yeni bir güneş doğsun

Yarın,

Daha güzel bir gün olsun

Sen ben daha mutlu olalım diye;

Bütün bunlar!

Haydi evet; yeni umutlara,

Haydi evet; mutlu yarınlara,

Haydi evet;

Haydi bir daha, evet!

Haydi evet; taze baharlara,

Haydi evet; mutlu yarınlara,

Haydi evet;

Haydi bir daha, evet!

GÜVEN İÇİN, İSTİKRAR İÇİN EVET

GÜVEN İÇİN, İSTİKRAR İÇİN EVET

BİRLİK İÇİN, HUZUR İÇİN EVET