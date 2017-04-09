Bakan Albayrak açık açık söyledi, ''Defolsun gitsin!''

Mimar ve Mühendisler Grubu'nun (MMG) düzenlediği çalıştayda konuşan Albayrak, MMG'nin değişen Türkiye'nin özellikle son 15 yıllık yolculuğunda oldukça önemli yerde olduğunu ancak henüz istenen seviyeye ulaşamadığını söyledi.

Albayrak, dünyanın kritik dönemlerden geçtiği bu günlerde, yüzyılın kaderinin yeniden yazıldığı bu dönemde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve MMG'nin çok önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

''1991'DEN BU YANA İSTENİLEN DÜZEYE GELİNEMEDİ''



Eski dönemde mühendis ve mimarların, toplumun sadece belirli bir kesiminin seçtiği meslekler olduğunu hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Hakiki anlamda toplumsal değerleri temsil eden kişilere bakıldığında, muhafazakar kesim, çocuklarının toplumsal değerlerinden kopmasından korktuğu için onları okutmak istemiyordu. Menderes sonrası dönemde bu kırıldı ve aileler çocuklarını büyük şehirlere gönderdi. Ben de bu dönemin ilk temsilcilerinden birinin oğluyum. Özal'dan sonra ise rekabetçi bir kesim yetişti. Ancak 1991'den bu yana çok istenen düzeye gelinemedi."

Albayrak, ülkenin büyük ve güçlü bir Türkiye idealine kavuşması için alt katmanların hepsine iş düştüğünü belirterek, yerli mimar ve mühendislere güvenmenin önemine işaret etti.

''KAYBEDECEK BİR SANİYEMİZ YOK''



Yaşanan tüm bu süreçlerin kendilerine başka fırsat ve ufukların önünü açtığını belirten Albayrak, "Yerli ve milli mimar ve mühendislik, bu toprakların ekmeğini suyunu tüketip bu topraklara ihanet içinde olmamaktır. Hele ki 15 Temmuz'un ardından…. Artık kaybedecek bir saniyemiz yok. Yeni bir yüzyıl ve dünya inşa edilirken, bunun temel ayaklarından biri olan yerli ve milli mühendislik alanında çıtayı aşağıda tutma lüksümüz yok." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyaca meşhur firmalarının olması gerektiğinin altını çizen Albayrak, bazı mimar ve mühendislerin 80 yıldır hiçbir şekilde Türkiye'yi temsil edemediğini, "malum" medeniyet ve milletlerin ortaya koyduğu eserlerin kopyasından başka bir şey ortaya koyamadığını ve çığır açamadığını söyledi.

''TEK MİLLETE KARŞI ÇIKAN DEFOLSUN GİTSİN''

Albayrak, Türkiye'nin başında bir dünya lideri bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de bir referandum olacak, dünya ayakta… Türkiye'deki referandum niye birilerini rahatsız ediyor? Yüzyıllar boyunca bu toprakların zerre hayrını düşünmeyen birileri bir safta birleşmişse, kimse kusura bakmasın bu referandum çok önemli… Artık başka bir Türkiye var. Yüreğinde vicdanı olan herkes elini kalbine götürüp bakacak, Türkiye son 15 yılda nereden nereye geldi?" ifadelerini kullandı.

Son birkaç yıldır içinde hasedi ve menfaati biriktirip bir takım kılıflara sararak Başkanlık sistemi konusunda "ama" diyen kişilere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, bu referandumun ülkenin gelecek davası olduğunu söyledi.

Albayrak, ülkenin birlik ve bekasının tartışmasız kritik günlerden geçtiği dönemlerde, daha birleştirici ve kucaklayıcı olacaklarını belirterek, "21. yüzyıl bu milletin, ümmetin kaderinde başka bir yüzyıl olacak. 80 milyon buna inanıyor. 15 Temmuz bunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Cumhuriyet artık 80 milyonun tekelinde. Eğer amaç milletin iradesiyse, 80 milyon kimseye bu işi bırakmaz. Kimseye pabuç bırakmayacağız." diye konuştu.

Bakan Albayrak açık açık söyledi, ''Defolsun gitsin!''

''BİZ ARTIK YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUZ''



Söz konusu Başkanlık sistemi ile parlamenter sistem arasındaki farkları anlatan Albayrak, Başkanlık sistemi ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Türkiye'nin 16 Nisan'da tarihi döneme yelken açacağını yineleyen ve tarihte bu kadar bilgi kirliliğinin yaşandığı bir dönem olmadığını ifade eden Albayrak, bilgi ve ilim sahibi olmak ve bununla amel etmenin önemini vurguladı.

Bakan Albayrak, dünyada zenginliğin ve gücün her geçen gün Batı'dan Doğu'ya kaydığını ve dünyayı zor günlerin beklediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Andersen'den masallar dönemi bitti. Biz artık yaşayarak öğreniyoruz. Yüzyıllardır bu topraklardaki darbe girişimi ilk defa başarısız oldu. Bu millet artık öyle cesaretli ve farkında ki sahip olduğu kazanımlara başta da lideri olmak üzere sahip çıkıyor, elhamdülillah… Eğer birlik ve beraberlikte Türkiye gelecek 10 yıl ayakta kalırsa, bu millete kimse hiçbir şey yapamaz. Bu yüzyılın kaderi de bunun üzerine şekillenir. Tek millete karşı olmak, bu topraklardaki 80 milyonu bir millet olarak görmemek demektir. Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin. Kimse kusura bakmasın, biz bu bayrağa yüzyıllardır el değdirmedik, yere düşürmedik. Onlar başta olmak üzere, ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütlerini dağlarda inlerine gömdük. Bu bayrağa el uzatanları da aynı şekilde gömmeye hazırız. Eğer bu anayasa ile ülke bölünecek olsa, en ön safta Kandil olur, FETÖ olur. Kusura bakmayın bu toprağın santiminde gözü olanı gömeriz. Aksini söyleyen defolsun gitsin."