Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de konuşuyor

"Samimiyetin şehri İzmir. Seni yürekten selamlıyorum. Bugün İzmir Cumhurbaşkanını ağırlıyor. İzmir geleceğimizin sembol şehridir. Dünya şehridir İzmir dünya şehri... İzmir hem Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Adnan Menderes'i bağrına basan şehirdir. İzmir demokrasiyi cumhuriyeti kucaklayan şehirdir. İzmir demokrat parti kurulduğunad en öndeydi. Evladına hemşehrisine Adnan Menderes'e sahip çıktı. 46 seçimlerinde İzmir Demokrat Parti'ye yüzde 70 oy verdi. 1950'de İzmir Demokrat Parti'yi tek başına iktidara getirdi.

İZMİR CEZALANDIRILDI, İHMAL EDİLDİ

Merhum Adnan Menderes'ten sonra cezalandırıldı. İhmal edildi.Ege'nin incisi Akdeniz'in huzur limanı İzmir yatırımlardan hizmetlerden hakkını alamadı. Sevgili İzmir'liler biz Cumhurbaşkanımızdan bir şey öğrendik. Şehirlerimize hizmet ederken eser bırakırken kriterimiz ölçümüz asla siyaset olmadı. Önümüzden sandık kalktıktan sonra oyları bir kenara bıraktık Türkiye'nin tamamı için İzmir'in tamamı için projeler hizmetler yaptık. Biz İzmir'e hep böyle yaklaştık.

YAŞAM TARZI İSTİSMARCILIĞI YAPMADIK

İzmir'i korkutan olmadık. Yaşam tarzı üzerinden istismar siyaseti yapmadık. Kutuolaştıran, ayrıştıran olmadık. Hep gönül diliyle konuştuk. Biz boş konuşmadık. Eserlerimiz konuştu. Herkesin Başbakanı herkesin hükümeti olduk. Çünkü üzerimizde 80 milyonun hakkı var. Kimsenin dili, kültürü, fikri inancı asla karışılabilir bir şey olarak görmedik.

DÜŞMANI DENİZE BİRLİKTE DÖKTÜK

Kimse EVET diyenleri HAYIR diyenleri ayrıştıramaz. Biz 9 Eylül 1922'de burada düşmanı denize birlikte döktük. Silahla, kazmayla, kürekle, duayla bu mücadele İzmir'e kadar devam etti. Ve Ege'de düşmanı denize döktük. Bu zafer bizimdir. Hepimizindir. Cumhuriyet hepimizindir. Kimse Cumhuriyetimize el uzatamaz, dil uzatamaz.

TERBİYESİZ, DENSİZ, EDEPSİZ...

Ancak hiç kimse aynı zamanda bu ülkenin evlatlarını EVET dediler diye denize dökme densizliğinde, terbiyesizliğinde bulunamaz. Tehdit edemez. Bu dil ayrıştırıcı bir dildir. Bu bölücü bir dildir. Siyasetin dili bu olamaz. İzmir bu edepsiz dili asla kabul etmez. Bunun cevabını demokrasiyle EVET diyerek vermeye hazır mısın İzmir?

HAYIR KAMPANYASINI YÜRÜTENLER "KRİZ OLSUN" DİYOR

Şuna dikkat çekmek isterim. Hayır diyenler ülkeye ne vaadediyor? Rota, istikamet çizen var mı? Mevcut durum devam etsin. Kriz kaos darbe üreten bu sistem devam etsin diyorlar. Ama EVET demek değişim, dönüşüm reform demektir. Kalkınma demektir.

FETO'NUN AĞZIYLA KONUŞMAYA BAŞLADI

Kalkmış kontrollü darbe demeye başladı. Yenikapı'da başka şeyler söylüyordu. Şimdi FETO'nun ağzıyla konuşmaya başladı. Bu kahraman milletin 15 Temmuz direnişi sevgili İzmirliler dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı. İzmir 15 Temmuz gecesi ülkeye sahip çıktı. Ey Kılıçdaroğlu ne senin ne FETO'nun gücü bu zaferi gölgelemeye yetmez.

İZMİR'E 3 STAT YAPACAĞIZ, SÜREKLİ ENGELLİYORLAR

İzmir'i İstanbul'a komşu yapacak otoyolu yapıyoruz. Projenin toplam bedeli 30 milyar lira. İzmir'den İstanbul'a 2 saat 50 dakikada gideceksiniz. Bakın İzmir spor kentidir. 3 yıldır İzmir'e 3 tane stadyum yapacağız sürekli engelliyorlar. Sürekli dava açıyorlar. Ama tüm bu engellemelere rağmen bu statları yapıyoruz. Yapacağız. Bütün engellemelere rağmen bu hizmetleri yapıyoruz. Siz de lütfen bu istemezükçülere gereken dersi verecek misiniz?

16 NİSAN'DA İZMİR KARAR VERECEK VE GÜÇLÜ HÜKÜMET DÖNEMİ BAŞLAYACAK

İzmir 16 Nisan'da güçlü bir evet diyecek. Kararını verecek ve güçlü hükümet dönemi başlayacak. Bunu bekliyorum. İzmir demokrasiden özgürlüklerden, büyük ve güçlü Türkiye'den yana olacaktır. Buna inanıyorum. Adnan Menderes ile Recep Tayyip Erdoğan ile çehresi değişen İzmir inşaAllah bu kez kendine yakışanı yapacak.