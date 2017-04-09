Bozdağ: Kılıçdaroğlu o iftirayı kontrollü bir biçimde atıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 24 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün darbe girişimine yönelik "kontrollü darbe" söylemleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu çok bilinçli bir yalan söylüyor. Yani kontrollü bir iftirayı, kontrollü bir şekilde Türkiye'de insanların beynine, zihnine zerk etmeye ve bunu kabul ettirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Darbe girişimini tüm milletin yaşadığını, herkesin buna şahitlik ettiğini vurgulayan Bozdağ, "Bütün bu olup bitmişlikler, gerçeklikler ortadayken o gece darbenin başarısız olduğu anlaşılınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı terörist Gülen 'Bunun bir tiyatro olduğu'na dair değerlendirme yaptı ve ondan sonra FETÖ üyeleri bu değerlendirmeyi her tarafa yaymaya gayret ediyorlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'dan sonra yaptığı açıklamalarda defalarca "bunun darbe olduğunu, darbeye karşı olduklarını" söylediğini belirten Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Yenikapı'da da bunu herkesin gözünün içine bakarak ifade ettiğini dile getirdi.

MİLLETİN AKLINA HAKARET

Aradan geçen sürede neyin değiştiğini soran Bakan Bozdağ, "Ben gelinen noktayı millete ve milletin aklına saygısızlık, hakaret olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bunun 'kontrollü darbe' olduğunu sadece FETÖ söylüyor ve onun zihnini uyuşturduğu haşhaşi buna inanabilir ama aklı rehin olmayan, bütün gerçekleri yaşayan insanlara buna inandırması mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

ÖKSÜZ'ÜN SAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ üyesi Adil Öksüz'ün "MİT ajanı olduğu"na yönelik iddiaları sorulan Bozdağ, "Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğunu ilk söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu konuda ilk yalan söyleyen de o. Ama MİT ajanı olmadığını söyleyen de hükümet, MİT de açıkladı. 'MİT ajanı olduğuna dair' ona belgeleri getirenler, onlar da FETÖ'cüler. O belgelerin sahte olduğu da adli inceleme sonucu zaten ortaya çıkmış durumda." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun "Öksüz'ü bulmak istemiyorlar" söylemleri hatırlatılarak, konuyla ilgili gelişme olup olmadığı sorusuna Bozdağ, "Kemal Bey yerini biliyorsa söylesin, biz hemen onu oradan alalım, yargıya teslim edelim. Adil Öksüz'ü devlet bütün imkan ve kabiliyetleriyle arıyor. Bir yandan güvenlik bir yandan istihbarat, güvenlik birimlerimiz aradığı gibi öte yandan da halkımız Adil Öksüz'ün bütün eşkalini iyi şekilde bildiği için halkımız da bu konuda teyakkuz halinde. Yani bir yerde görse ihbar edecektir." yanıtını verdi.