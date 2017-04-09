Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de çarpıcı açıklamalar

İZMİR KENDİNİ ÇANTADA KEKLİK OLARAK GÖRENLERE DERS VERECEK

İzmir sizi gönülden selamlıyorum. Tüm ilçelerimizdeki, mahallelerimizdeki kardeşlerimize selamlar gönderiyorum. Bana mesaj göndermişler. Güçlü Türkiye için biz varız demişler. Ben de çağrınıza icabet ettim. Bugün İzmir'e "ben de varım" demeye geldim. İzmir sen de var mısın? 16 Nisan'da sandıkları EVET ile patlatmaya var mı? Kendisini çantada keklik görenlere şöyle sağlamından bir ders vermeye hazır mısın İzmir? Maşallah İzmir bugün bir başka. Şu heyecana, coşkuya bakın. Özlemişiz meğer birbirimizi. Bugün bir başka kararlılık görüyorum. 16 Nisan Türkiye ile birlikte İzmir için de tarihi bir dönüm noktası olacak buna inanıyorum. Ne diyor o güzel İzmir Türküsünde "İzmir'in kavakları..." 16 Nisan'da EVET diyerek türkümüzdeki gibi sandıkları yıkmaya hazır mı?

"İzmir kendini çantada keklik olarak görenlere ders verecek"

İZMİR'DE DÜŞMANI DENİZE DÖKEREK SON NOKTAYI KOYDUK

Önce Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de bir çok cephede son noktayı İzmir'de koymuştur? İzmir'de denize döktüğümüz o günden beri hamdolsun bu topraklar bir daha düşman postallarıyla kirletilemedi. Sadece 15 Temmuz'da bir girişim oldu. Onu da Milletimizle omuz omuza bertaraf ettik. Biz bu vatanı öyle masabaşında cetvelle çizerek değil kanlarımızla yoğurarak vatan yaptık. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

HADİ BURADA DENİZİN KENARINDA EVET DİYORUZ GEL KİMİ DÖKÜYORSUN GÖRELİM

Şimdi bir tane CHP milletvekili çıkmış 16 Nisan'da EVET verenleri İzmir'den denize dökeceğini söylüyor. Bak işte burada şimdi EVET'çiler. Hadi gel kimi denize döküyorsun görelim. Eski Genel Başkanı (Deniz Baykal) da ondan geri kalmamak için olsa gerek HAYIR çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceklerini söylüyor. Al birini vur ötekine. hani demokrasi? Hani özgürlük? Ben diyorum ki biz EVET diyoruz. Ama biz HAYIR diyeni de anlayışla karşılıyoruz. Biz buyuz. Demokraside bizim farkımız bu. Ama bunlar hayatları boyunca böyle...

"Hadi burada denizin kenarında evet diyoruz gel kimi döküyorsun görelim"

BUNLARIN KOLTUKLARI BİLE SİPARİŞ

Bunlar hayatları boyuınca demokrat olamadılar ki. Şimdiki CHP genel başkanı kaset genel başkanıdır. 8. seçimini kaybetmeye hazırlanıyor. Bunların oturdukları koltuklar zaten sipariş. Bunlar siyasetin içinde yoğrula yoğrula milletin gönlünü ala ala gelmediler. Kasetle geldiler.

GEÇ ONU GEÇ!

Bak Kılıçdaroğlu sen başında olduğun partinin bile geçmişinden bîhabersin. Sen tarih bilgisinden toksunsun. İl başkanlarınızın vali olduğu dönemleri biliyoruz. biz. Şimdi çıkıyor. Cumhurbaşkanı bütün akrabalarını atayacak. Ya geç onu geç. Göreve geldiğimde 36 bakan vardı. Bunu 25'e indirdim Ülkemin mali noktada ekonomisi bunu gerektiriyordu.

ONUN DÖNEMİNDE KULLANILMIŞ GALOŞ SATILIYORDU BU MİLLETE

Bu Kılıçdaroğlu'nun döneminde siz gençler yaşınız yetmez SSK'ların halini biliyoruz değil mi? Kullanılmış galoş satılıyordu 25 bin liraya bu insanlara galoş! Savaş Ay da makarasını geçiyor ha! Bir de bizim hastanalerimize bakın. Mukayesesi kabil mi? Elhamdülillah. Nerelerden nerelere geldik. Sedye yok araçla gidiyorsun koridorlarda. Mersin, Balıkesir, Isparta, Yozgat oralar da açıldı. BütünB üyükşehirlerde İzmir de dahil hepsine açacağız. onlar yalan yanlış konuşur. Ama biz icraatımızla konuşuruz.

AVRUPA DUYSUN

İnşaAllah 16 Nisan'dan sonra daha başka bir İzmir, daha başka bir Türkiye... Türkiye'nin göz göre göre sürekli arıza veren bu sistemle devam etmesi vatanseverlik olamaz. Onun için hani diyorsunuz ya Avrupa Avrupa duy sesimizi. İşte şimdi duysun. müreffeh, güçlü Türkiye için EVET mi? Tüm mesele büyük bir aşkla bu haftayı başarılı şekilde geçirmek ve kapı kapı dolaşmak. Gidilmedik ev bırakmayalım. İzmir'i Büyükşehir belediye başkanlığımdan itibaren bilirim. Çalışkanlığıyla tanırım. Baktık ki İzmir'in vizyona ihtiyacı var. Binali Bey'i İzmir'e milletvekili yaptık. En güvendiğimiz arkadaşlarımızdandı. Ona emanet ettik. 42 katrilyonluk yatırım yaptık. Uzun ince bir yoldayız gideceğiz gündüz gece.

YENİ SİSTEM İLE DAHA FAZLA VE KESİNTİSİZ HİZMET

Biz koştuk. durmadık. Bizden önce gelen iktidarlar ne yaptılar İzmir'e ya? Şöyle bi başımızı iki elimizin arasına alalım bakalım. İnşaAllah 16 Nisan'dan sonra bu hizmetler katlanarak artacak. İzmir'in suyu yoktu. Suyu getirdik mi? Biz getirdik biz. Kimin görevi bu? Büyükşehir Belediyesinin görevi. İstanbul'da 180 kilometreden getirdik. Ama biz baktık ki İzmir susuz. Olamaz dedik ve suyu getirdik. Niye? Dertliyiz. Yeni yönetim sistemimizle birlikte İzmir'e yapılacak yatırımların önündeki tehditleri ortadan kaldırıyoruz.

O EDEPSİZİ PARTİDEN ATMIYOR ÇÜNKÜ O DA AYNI ZİHNİYETTE

Ey Kılıçdaroğlu şimdi bu edepsiz terbiyesizi neden kesin ihraç talebiyle atmıyorsun partiden? Çünkü sen de aynı zihiyettesin. Ha yapabileceğinden mi? Hayır. Hadi buyur EVET burada hadi gel dök. Alnını karışlarlar alnını. Haddini bileceksin. Edep denilen bir şey var. Ama bunlarda bu yok. Çünkü gelemiyorlar iktidara. Gelemeyecekler de.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇALIM YETER Kİ

Tutturmuş "18 yaş gençler meclise girmesine karşı değilim ama onlar askere gitmeyecek" Ya kardeşim 25-30 yaş arası kaç kişi var parlamentoda.5. Şimdi kaç kişi olacağının garantisi var mı? yarışa girecek kim kazanırsa. Biz önünü açalım yeter ki gençlerimizin. "Girecekler. emekli maaşı alacaklar" diyor. Ya böyle bir şey yok. Bir daha girdi kazanamadı diyelim. Bir defa 23 yıl pirim ödemesi lazım. Bu işler böyle değil. Adam yalan makinesi ya. Yalan üretiyor. İstesen de istemesen de bu gençler bunu yapacak.

KUDURDULAR ÇÜNKÜ...

Sandıkları ihmal etmeyin. Hep beraber sandıklardayız. Bakın Avrupa'da olanları gördünüz. Niye çıldırdılar? Niye kudurdular? Türkiye'ye bu sistemin ne kazandıracağını gördüler. Türkiye sıçrıyor. Büyüyor. Bu onları çıldırtıyor. Daha iyi olacağız. Kredi derecelendirme kuruluşları sipariş üzere eksi falan açıklama yapıyorlar. Ne dedim? sipariş. Ve haklı çıktık. Şimdi manevra yapıyorlar.

DENİZE DÖKTÜKLERİMİZ VAR YA..

Hani 100 yıl önce şuradan denize döktüklerimiz var ya. İşte onların hamileri HAYIR diyor. Evet diyenlerin üzerine atlarını itlerini sürüyorlar. Bir CHP'li de çıktı Trabzon'da benim bir vatandaşıma orada kendisini uyardı diye "çekil it" diyor. Al birini vur ötekine. Ya sen bir vatandaşına nasıl "it" dersin?

HASTA ADAM AVRUPA... GURBETÇİMİZ OYLARI PATLATSIN

Asıl hasta olan Avrupa'dır. Avrupa'nın ekonomisi kötüye gidiyor. Irkçılık virüsü onları sardı. Bu defa işleri zor. Ve bu AB konusu da 16 Nisan'dan sonra çözülüyor inşaAllah. Ben Avrupa'da oyların patlamasını bekliyorum. Büyük bir oy oranıyla EVET bekliyorum.