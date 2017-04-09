Dağlarda PKK temizliği! Aynı anda 40 operasyon

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, ülke olarak terörün belini kırmak üzere olduklarını belirterek "Bugün 40'ın üzerinde operasyon sürüyor. Son 6 ayda bin tane terörist etkisiz hale getirildi. 'Dağların hakimiyiz' diyenler bugün dağların fareleri olarak kaçıyorlar" dedi.

Özel uçakla bu sabah İstanbul'dan Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parti otobüsüyle Akçaabat ilçesine gelerek buradaki Hamam Çimeni Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlara seslendi.

ERDOĞAN SİZİ YANLIŞ YOLA SEVK ETTİ Mİ?

Soylu, konuşmasında Türkiye'nin on yıllardan bu yana terörizmle, anarşizmle terbiye edilmeye çalışıldığını ifade ederek "Bizi büyük bir Türkiye yapmamak için çalışanlar ve on yıllardan beri bu ülkenin yarınlarına umut taşıyan bu milleti ve bu milletin değerlerini ötekileştirmeye çalışanlara karşı tarihi bir kararın arifesindeyiz. Hep birlikte karar vereceğiz. Bu milleti şu kampanya süresinde de görüyorsunuz hep küçümsemeye çalışıyorlar. Hep hakir görmeye çalışıyorlar. Yıllardan beri 'iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız' diye bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. Şunu sormak istiyorum. Tam 15 yıldır Tayyip Erdoğan sizi yanlış bir yola sevk etti mi? 15 yıldır Tayyip Erdoğan bu milletimize yanlış bir şey önermedi. Tayyip Erdoğan'ın önerdiği bu milletin kendi iradesi, ortaya koyduğu talepleri, iddiaları ve idealleriydi. AK Parti'nin de önerdiği de oydu başka bir şey değildi" diye konuştu.

40 OPERASYON SÜRÜYOR

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Aha buradan sesleniyorum; ister FETÖ gelsin, ister PKK, ister DAEŞ gelsin, ister Hollanda gelsin, ister Almanya gelsin, kim gelirse gelsin topyekün gelsinler bize Akçaabat yeter bize Türkiye yeter" diyen Soylu, "Biz şuanda terörün belini kırmak üzereyiz. Büyük bir mücadele veriyoruz. Bugün 40'ın üzerinde operasyon sürüyor. Evlatlarımız Türkiye'nin her noktasında sadece bu söylediğim kırsalda, dağlarda operasyon yapıyoruz. Son 6 ayda bin tane terörist etkisiz hale getirildi. 'Dağların hakimiyiz' diyenler bugün dağların fareleri olarak kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.