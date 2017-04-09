Darbecilerin ‘araba yarışı’ oyunu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23. Motorlu Piyade Alayı ve komuta kademesi hakkında detaylı bilgilere yer verilerek, KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme ) görevi üstlenen askeri birliklerden biri olan 3. Tabur Komutanının, tutuklandıktan sonra Silivri Ceza ve Tutukevi Kampüsü'nde intihar eden Yarbay İsmail Çakmak olduğu anlatıldı. İddianamede şüphelilerden Mehmet Talan'ın telefonunda yapılan incelemede "Asphalt 8 Airborne" isimli uygulamanın yüklü olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede bu uygulamanın örgüt içerisindeki haberleşme ve talimatların iletilmesinde kullanıldığı, bu kapsamda cep telefonlarında araba yarışı oyunu izlenimi veren araba ikonlu 'Asphalt 8 Airborne' ismini taşıdığı ve uygulamanın mesajlaşma programı olduğu belirtildi.



BYLOCK'DAN SONRA ASPHALT 8 AİRBONE

Silivri Ceza ve Tutukevi Kampüsü'nde intihar eden Yarbay İsmail Çakmak olduğu anlatıldı. İddianamede şüphelilerden Mehmet Talan'ın telefonunda yapılan incelemede "Asphalt 8 Airborne" isimli uygulamanın yüklü olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede bu uygulamanın örgüt içerisindeki haberleşme ve talimatların iletilmesinde kullanıldığı, bu kapsamda cep telefonlarında araba yarışı oyunu izlenimi veren araba ikonlu 'Asphalt 8 Airborne' ismini taşıdığı ve uygulamanın mesajlaşma programı olduğu belirtildi.

ÖZKÖSE GÖREVLENDİRİLDİ

İddianamede kalkışma öncesi 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen toplantılarda hakkında başka dosya üzerinden soruşturma yürütülen Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse'nin alınan kararlar doğrultusunda Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişelerini kontrol altına almakla görevlendirildiği belirtildi. Alay Komutanı Ömer Faruk Özköse'nin şifreli haberleşme programı ByLock programı kullanıcısı olduğu belirtildi. İddianamede Kartal köprüsü ve Samandıra gişeleri bölgesinin, stratejik öneme sahip noktalar olarak kabul edildiği bunun nedeninin ise kalkışmada görevlendirilen birliklerin hedeflenen bölgelere rahatça ulaşabilmelerinin ve kalkışmaya müdahale etmesi muhtemel unsurların hareket kabiliyetlerinin sınırlandırılması olduğu anlatıldı.

"ARAÇ ÜSTÜMDEN GEÇTİ"

İddianamede, ifadesine yer verilen müştekilerden Ayhan Ayyıldız, televizyonda darbe bildirisinin okunmasının ardından Kartal köprüsüne gittiğini ve karşılarına çıkan bir aracın vatandaşların arasına daldığını söyledi: "Araç bana çarparak altına aldı ve aracın sağ lastikleri üzerimden geçti. Yaklaşık 45 gün hastanede kaldım. Doktorlar çoklu organ zedelenmesi olduğunu söylediler. Bu kalkışmayı yapan ve benim yaralanmama sebebiyet verenlerden davacı ve şikayetçiyim."

İNTİHAR EDEN YARBAYIN İFADESİ DE GİRDİ

İddianamede Kartal Köprüsü'ne giden birliğin başında bulunduğu belirtilen Tabur Komutanı Yarbay İsmail Çakmak'ın, vatandaşların baskısı sonucu döndüğü birliğinde gözaltına alındığı ve tutuklanarak gönderildiği Silivri Cezaevi'nde intihar ederek öldüğü belirtildi. Çakmak'ın ifadesinde, 15 Temmuz gecesi Alay Komutanı Albay Ömer Faruk Köse'nin emri ile, 'toplumsal olay var' denilerek birliği ile Kartal Köprüsü'ne gittiğini söylüyor: Kartal köprüsüne geldiğimizde vatandaş birikmesi yoktu. Gelen vatandaşlara da 'olay ihbarı var' dedik. Sonrasında Alay Komutanı yanında 4 yüzbaşı ve 1 binbaşı ile geldi. Bana, 'İhtilal oluyor arkadaşlar seni bilgilendirecekler. Talimatlara uyalım' emri verdi. Ben de Alay komutanına, 'Ben bu işte yokum. Böyle bir emri kabul etmiyorum. Bu işe girişmem' diyerek birliklerime 'geri dön emri' verdim. Ancak yol kesilmesinden dolayı kışlaya intikal edemeyen birliğimin bir kısmı Maltepe askeri lojmanlarına, bir kısmı da Tuzla'ya gitti. Ben de başka bir askeri araçla birliğe döndüm. Biz, Kartal köprüsüne giderken silahlarımızla değil kalkan ve coplarımızla gittik. Kesinlikle ihtilal gibi bir olaydan haberim yoktu.

Kaynak: Vatan