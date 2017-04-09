Engin Ardıç'tan ağaçlı-keresteli bildiriye tercüme...

Gene bir tam sayfa "hayır" ilanı, ne hikmetse gene ve hep Aydın Doğan'ın gazetesinde!

Demek ki yasak değil... Demek ki baskı falan yok... (...)

Bir "toplu bildiri" bu... Şairi, yazarı, tiyatrocusu, sinemacısı, ressamı, müzisyeni, ne idüğü bilinmeyeni, çok ünlüsü, hiç tanınmayanı... Epey kalabalık bir bildiri. İçlerinde müseccel faşistler de var, eski komünistler de, CHP militanları da var, Kemalistler de, haybeciler de, sapısilikler de. Bazılarını yakından tanıdığımız alkolikler de var esrarkeşler de.

Kısaca, "Cihangir mahallesi"... (...)

Hayır ilanı vermek elbette serbesttir, kimse sana karışamaz, fakat ciddiye alınmak istiyorsan saçmalamayacaksın.

Arkadaşların bu ortak duyurusunun başlığı şöyle:

"Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak için hayır."

(...)

Ne alakası var yahu? Evet çıkarsa bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşayamayacak mısınız?

Hangi meşeyi ormanlıktan menediyorlar bu memlekette?

(...)

Yürürlükteki Kenan Evren Anayasası'nı bir ağaç gibi yaşamak için mi istiyorsunuz?

Evet çıkarsa sizi doğrayıp doğrayıp kereste mi yapacaklar?

Keşke konuyla daha bir "alakalı" bir başlık atsaydınız, nereye gitti yaratıcılığınız?

Dürüst olun, açık konuşun: "Biz aşağıda imzası olanlar, Tayyip Erdoğan'dan nefret ettiğimiz için hayır diyoruz!"

(...)

Neyse ki ülkemizde "mastürbasyon" yapmak da yasak değildir, olsa olsa paranıza yazık olacak.

Aydın Bey sizden ilan parası aldıysa tabii.

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İşte o bildiri: