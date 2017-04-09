Erdoğan: Sen benim vatandaşıma nasıl İT dersin?

Giriş Tarihi: 9.4.2017 17:17 Güncelleme Tarihi: 9.4.2017 17:28
Erdoğan: Sen benim vatandaşıma nasıl İT dersin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Gündoğdu Medyanındaki konuşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önceki gün Trabzon'da konuşma yaptığı sırada kendisini uyaran bir vatandaşa "İT" diyen CHP milletvekili Tuncay Özkan'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na da "ihraç etmiyorsun çünkü sen de aynı zihniyettesin" dedi.

AVRUPA ATINI İTİNİ SALDI

Sandıkları ihmal etmeyin. Hep beraber sandıklardayız. Bakın Avrupa'da olanları gördünüz. Niye çıldırdılar? Niye kudurdular? Türkiye'ye bu sistemin ne kazandıracağını gördüler. Türkiye sıçrıyor. Büyüyor. Bu onları çıldırtıyor. Daha iyi olacağız. Kredi derecelendirme kuruluşları sipariş üzere eksi falan açıklama yapıyorlar. Ne dedim? sipariş. Ve haklı çıktık. Şimdi manevra yapıyorlar.

Bİ CHP'Lİ DE DÜN VATANDAŞA İT DEDİ

Hani 100 yıl önce şuradan denize döktüklerimiz var ya. İşte onların hamileri HAYIR diyor. Evet diyenlerin üzerine atlarını itlerini sürüyorlar. Bir CHP'li de çıktı Trabzon'da benim bir vatandaşıma orada kendisini uyardı diye "çekil it" diyor. Al birini vur ötekine. Ya sen bir vatandaşına nasıl "it" dersin? Bunlar böyle. İşte sen bu sözleri edenleri neden partinden ihraç etmiyorsun? Çünkü sen de aynı zihnityettesin.

TUNCAY ÖZKAN VATANDAŞA KÜFÜR ETTİ

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Erdoğan: Sen benim vatandaşıma nasıl İT dersin?
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