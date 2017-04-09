‘Gri’ listede aranan nda öldürüldü!

İHA

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Giriş Tarihi: 9.4.2017 19:38 Güncelleme Tarihi: 9.4.2017 20:05
‘Gri’ listede aranan terörist hava harekatında öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerince () 6 Nisan’da Irak’ın kuzeyinde bulunan ve Avaşin-Basyan bölgelerine gerçekleştirilen nda, İçişleri Bakanlığının “gri” listesinde bulunan ve başına 300 bin TL para ödülü konulan “Roj Rodi” kod adlı Şilan Sayak'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

'nın 6 Nisan'da alınan bir istihbarat üzerine düzenlediği operasyonda, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssünden kalkan F-16 savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, sığınak, barınak ve mağaralara bomba yağdırmıştı.

Operasyonda İçişleri Bakanlığının "gri" listesinde bulunan ve başına 300 bin TL para ödülü konulan "Roj Rodi" kod adlı Şilan Sayak'ın öldüğü ortaya çıktı. Öldürülen in 1998 Bingöl Karlıova doğumlu olduğu belirtildi.

Adı canlı bomba listesinde de geçiyordu

İstihbarat birimleri, 20 Haziran 2016'da PKK terör örgütüne üye kadın canlı bombaların hamile kılığında karakola yaklaşıp bayılma taktiği ile yardıma koşacak güvenlik görevlilerine yönelik bombalı eylem planladığını deşifre etmiş ve bu eylemlerde özellikle hasta olan kadın teröristleri kullanmak istediğini tespit ederek, 7 teröristin kimliğini belirlemişti.

Belirlenen teröristlerin fotoğrafları karakollara dağıtılmış, kimlik bilgileri paylaşılmıştı. Bu teröristler arasında da yer alan "Roj Rodi" kod adlı Şilan Sayak'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenmişti.

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‘Gri’ listede aranan terörist hava harekatında öldürüldü!
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