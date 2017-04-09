Kılıçdaroğlu’nu ispata davet ediyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, memleketi Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ, Adil Öksüz ile ilgili iddialarına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu dürüst bir siyasetçi ise niye bütün bunları gizleyip de yalan olduğu bütün açıklığıyla ortaya çıkmasına rağmen dillendirmeye devam ediyor? Ben dürüst siyasete davet ediyorum, söylediğini ispata davet ediyorum. Bunları yapmadığı takdirde FETÖ kontrolünde FETÖ siyaseti yapan bir siyasetçi olarak anılmaya devam edecektir" dedi.