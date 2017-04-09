Kontrolsüz hezeyandasın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya
'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nun önündeki miting alanında Antalyalılarla buluştu. 15 Temmuz ihanetinin asla unutulmaması ve bağışlanmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, özetle şöyle konuştu:
Henüz tehlike geçmiş sayılmaz. Bir olmalıyız, diri durmalıyız. Hareket noktamız, asıl gerekçemiz millet bekasıydı. Şimdi karar sizin elinizde. CHP, HDP, PKK, YPG, haçlı kafilesi kara kampanyayı çoktan başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu da sabah-akşam 16 Nisan'ı karalamakla uğraşmakta. Aynı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan bahsetmemektedir. Bahsetse de kontrollü darbe demektedir. Ne demek kontrollü darbe? Bu rezil değerlendirme nereden çıktı. Buna kontrollü demek, kasten ve kontrolsüz çarpıtmadır. 'Kontrollü darbe' demek, kontrolsüz hezeyan ve gafilliktir.
BYLOCK MU DEVREDE?
Anlamadığımız Pensilvanya'dan CHP'ye mesajların nasıl ulaştığıdır. Mustafa Kemal'in partisinin nasıl ikna olduğudur. ByLock mu devrede, özel ulaklar mı faaliyettedir?
Kılıçdaroğlu ve sufle aldığı karanlık çevre ve ülkeler 15 Temmuz'un FETÖ darbe teşebbüsü olduğunu ne zaman göreceklerdir? CHP lideri 'belge var' diyor. O zaman niye açıklamıyorsun, niye milletimizle paylaşmıyorsun? Neyi bekliyorsun, hangi fırsat ve zemini kolluyorsun? Türk milletini ahmak yerine koymaya, aklıyla alay etmeye, 15 Temmuz'daki dehşet istila operasyonunu örtmeyi Kılıçdaroğlu ve gizli gizli mesajlaştığı FETÖ'nün kanlı teröristleri başaramayacak.
FETÖ, CHP'YE VİRÜS BULAŞTIRMIŞ
15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasına ABD'nin de Avrupa'nın da ikna olmadığını ve niyetinin de olmadığını savunan Devlet Bahçeli, "Alayı bir olmuş, aynı sıraya girmiş, FETÖ'nün avukatlığına soyunmuşlardır. Adil Öksüz isimli hainin nerede saklandığı, nereye sıvıştığı henüz aydınlığa çıkmamıştır. FETÖ'nün adeta kurduğu fan kulübüne CHP'nin dahil olması hakikaten zillettir, hezimettir. Karpuz kabuğunu görmeden denize girmeyenler toplaşmış Türkiye'nin tez ve kanıtlarını çürütmekle vakit geçiriyorlar. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün değirmenine su taşıyor, ama kendi vicdan ve kararındaki sızıntı ve çatlağı görmüyor, göremiyor. FETÖ sanki CHP'ye virüs bulaştırmış, çekim alanına sabitlemiş, iradesine kelepçeyi vurmuş. Görüyoruz ki, çan çan ötenler FETÖ'nün yanında hizalanmış. Tenha köşelerde terör örgütleriyle ağız ağıza konuşanların, bu FETÖ hayranlığı hayra alamet değildir. Varsın CHP, eli kanlı aydınlıkçılar FETÖ'yle bir olsun. Varsın CHP, HDP, PKK yan yana dursun, bize Türk milletinin sevdası kâfi gelecektir" dedi.