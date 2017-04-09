MHP lideri Devet Bahçeli İstanbul'da konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yenikapı'da düzenlenen İstanbul mitinginde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul demek Türk tarihi demektir. İstanbulsuz olmaz olamaz, buna inandık. 16 Nisan'ın Türkiye'nin kamburlarından kurtulması için bir milat olmasını Allah'tan diliyorum.





Gerçekleştireceğimiz hayallerimiz vardır. Beraber olursak başarırız. Birlikte olursak sonuç alırız. Bekamızı yıkmaya çalışanlara tepkisiz kalamayız. Bu ülke için yeminimiz var vazgeçilmez. Yemin tutulmak içindir. Biz yemin ettik mi unutmayız, aklımızdan çıkarmayız.





İstanbul'a soruyorum. Öyle cevap verin ki, Bizans'ı zelzele gibi sallayan ecdadımızın duruşu olsun. Zalimlerin karşısında, Türkiye'nin safında mısınız? Evet diyor, zayıf düşmüş milli bünyeye şuur katıyorsunuz."





Bazıları MHP nerede diyor. Bre hayırsızlar,MHP milletiyle iç içe meydanlarda hala anlamıyor musun? Yatıp kalkıp koalisyon kurulmadı suçlandık. CHP-HDP ile bir araya gelmedik retçi olduk. 1 Kasım'dan sonra MHP'ye FETÖ musallat oldu, taviz vermedik, kurultaydan kaçmakla eleştirildik. Türkiye'ye destek verdik, alçakça vagon olmakla itham edildik.



Zannediyorlar ki pes edip, pert olacağız. Biliniz ki bileğimizi bükemezler. Evet biz Türkiye'de fiili bir açmaz olduğunu hesapladık. Tamir ve telafinin acil olduğunu söyledik. Gücümüzün kaynağı Türk Milleti, güvencemiz İstanbul'un muhteşem duruşudur.

"Kutuplaşma girdabında kaybedecek saniyemiz yok"

Milli hesap, bir hafta sonra görülecektir. Başımızda insanlar ölüyor, insanlık can çekişiyor. Unutmayın, Türkiye asıl hedeftir. Bu asil ülke, vandalların hedefidir. Tökezlersek, üzerimize çullanırlar. Başka seçeneğimiz yok, devleti güçlü yapmalıyız. Anayasayı hakim kılmalıyız. Yeni darbe, kriz kaos, işgal planlarına karşı tedbir almalıyız. Kutuplaşma girdabında kaybedecek bir saniyemiz yoktur.

"Kılıçdaroğlu saçmalıyor"

Kılıçdaroğlu saçmalıyor, yalan yanlış konuşuyormuş. Anayasayı okumamış. Artık milletimiz hüküm versin. Mutlaka sandığa gidiniz. Tertemiz iradenizle, gösteriniz. Demokratik tercihinizle, Türkiye'nin bekasına katkı veriniz.