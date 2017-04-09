Teröristler kahvehane basıp 'evet' diyenleri tehdit etti

Giriş Tarihi: 9.4.2017 22:35 Güncelleme Tarihi: 9.4.2017 22:46
Teröristler kahvehane basıp 'evet' diyenleri tehdit etti

İstanbul Okmeydanı'nda silahlı bir grup bir kahvehaneyi basarak, 'hayır' propagandası yaptı. Örgüt üyeleri, mahallelerinde 'evet' propagandasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İstanbul Okmeydanı'nda silahlı bir grup, kahvehane basarak referandumda evet oyu kullanacakları tehdit etti.

TERÖRİSTLER 'HAYIR' PROPAGANDASI YAPIP TEHDİT ETTİLER

Silahlı ve maskeli bir grup Okmeydanı'nda kahvehaneleri basarak "hayır" propagandası yaptı.

Örgüt üyeleri, vatandaşları silahla tehdit ederek kendilerini dinlemelerini istedi. Kendilerine CEPHE milisleri olarak adlandıran teröristler, AK Parti ve MHP propagandasında izin vermeyeceklerini, bu çalışmalara katılanları da cezalandıracaklarını ileri sürdü.

Teröristler kahvehane basıp 'evet' diyenleri tehdit etti

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Teröristler kahvehane basıp 'evet' diyenleri tehdit etti
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