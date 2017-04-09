Ülkemin bekası için ‘evet’

CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, 16 Nisan'da 'evet' diyeceğini açıkladı. SABAH'a konuşan Atılgan gerekçelerini şöyle anlattı:15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi yaşadık. Bu süreçte ülkenin başında CHP'li biri de olabilirdi bize düşen siyasi görüşlerimizin esiri olmadan ülkenin bekası için devletin yanında olmak.Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yola baş koymuş, devletin bekası için bizim de bu süreçte ortak noktalarımızı ön plana çıkartıp kendisine destek olmamız gerekiyor.Halen CHP'nin bir üyesi olarak hesap kitap yapmadan devletin bekası için ve Türkiye üzerine oynanan oyunları bozmak için ben de 'evet' diyeceğim. Benim için önemli olan devlet ve millettir.Türkiye çok kritik bir süreçten geçiyor ve ülkemizin bekasına yönelik tehditlerle karşı karşıya olduğu bir süreci yaşıyoruz. CHP bu süreçte nasıl katkı sağlarız diye devlete destek olması gerekirken köstek oluyor.Kılıçdaroğlu 'kontrollü darbe' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Vatandaşlarımız kanı pahasına mücadele etti. Bu iddialar millete hakarettir.ANKARA