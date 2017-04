Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tarihi cevap

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, ne 15 Temmuz'u unutacaklarını ne de unutulmasına müsaade edeceklerini belirterek, "15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere, 15 Temmuz direnişine 'kontrollü darbe' diyenlere de İstanbul, 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? Çok değil 8 ay önce bu meydanda, bu kürsüde darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu çıkmış bugün diyor ki '15 Temmuz kontrollü bir darbedir.' Madem 15 Temmuz bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu?" dedi.

Yıldırım, "Evet Platformu" tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.

Muhteşem kent manzarasının huzurunda bütün İstanbul'u, İstanbullluları, Yenikapı ruhunu sevgi, saygı ve muhabbetle selamladığını ifade eden Yıldırım, Yenikapı'dan 81 ile ve 80 milyon vatandaşa da selam gönderdi.

İstanbul'un ilçelerinin isimlerini sıralayan Yıldırım, kentin bütün semtlerini, mahallelerini, caddelerini ve sokaklarını da sevgi ve muhabbetle selamladığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin her şehrinden selam getirdiğini dile getirerek, İstanbullu olmanın, kendini İstanbullu hissetmenin gurur ve iftihar vesilesi olduğunu kaydetti.

İstanbul gibi bir şehre sahip olmanın bu aziz millet için bir iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, böyle bir güzel şehri hediye eden, İstanbullu olmayı ve öyle hissetmeyi nasip eden mevlaya da şükrettiğini dile getirdi.

Yıldırım, İstanbul'un şehirlerin anası, barışın, hoşgörünün, direnişin ve kahramanlığın sarsılmaz kalesi olduğunu vurgulayarak, bu şehrin güzel insanlarının 15 Temmuz gecesinde bütün dünyayı bir kez daha kendisine hayran bıraktığını söyledi.

İstanbul'a 15 Temmuz gecesi gösterdiği o unutulmaz direniş için şükranlarını sunan ve teşekkür eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum İstanbul. Canlarını veren ama İstanbul'u vermeyen, Türkiye'yi vermeyen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun şehitlerimiz. Allah sizden razı olsun gazilerimiz. Başınız sağ olsun, başınız her zaman dimdik olsun ey şehit ailesi kardeşlerimiz. Ne 15 Temmuz'u unuturuz ne de unutulmasına müsaade ederiz. Hiç merak etmeyin sevgili İstanbullular. 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere, 15 Temmuz direnişine 'kontrollü darbe' diyenlere de İstanbul, 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? Çok değil 8 ay önce bu meydanda, bu kürsüde darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu çıkmış bugün diyor ki '15 Temmuz kontrollü bir darbedir.' Madem 15 Temmuz bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu? 15 Temmuz'da İstanbul'un kadınlarının her biri Nene Hatun oldu. İstanbul'un gençlerinin her biri Ulubatlı Hasan oldu. O gece İstanbul geçilmedi, o gece milli iradeye kastedenler geldikleri gibi gittiler."

- "İSTANBUL YENİKAPI MEYDANI'NDAN CEVAP VERİYOR"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Onlar ki 27 Mayıs'ta Menderes'i, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı'nı asanlar, onlar ki 12 Mart'ta Gazi Meclis'i kuşatanlar, onlar ki 12 Eylül'de gençlerimizi baharında solduranlar, onlar ki 28 Şubat'ta insanlarımızı ötekileştirdiler. Bunlar 17-25 Aralık'ta millete kumpas kurdular ama 15 Temmuz'da sert kayaya çarptılar. Milletin sillesi, yumruğu tepelerinde patladı." şeklinde konuştu.

İstanbul bugün, "Sizi denize dökeceğiz." diyenlere Yenikapı Meydanı'ndan cevap verdiğini ifade eden Yıldırım, "Muhteşemsin İstanbul, muhteşem. Allah sizden razı olsun. Rabbim nazarlardan korusun güzel İstanbul'u." dedi.

Binali Yıldırım, sadece İstanbullu olmakla, İstanbul'da yaşamakla iftihar etmediklerini, aynı zamanda İstanbul'a hizmet etmenin, hizmetkar olmanın gururunu da yaşadıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütleriyle tavizsiz mücadelenin devam ettiğini belirterek, "İşte bu şer odaklarıyla daha da güçlü mücadele için 16 Nisan bir milat olacak. Sandıktan çıkan her 'evet' ile Türkiye gücüne güç katacak. Her 'evet', şer odaklarının hesaplarını bozacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 1994'te başladıkları bu yolda, bugün de aynı kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yıldırım, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde yer aldıklarını hatırlattı.

Yıldırım, 14 yıl önce bu iktidar sorumluluğunu kurucu genel başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sırtlarken, tek adres olarak milleti bildiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Başbakanlığımız döneminde Türkiye'ye, milletimize, insanlığımıza lider yaparken yine sizin ekibinizdeydik. Bize, birlikte yol arkadaşlığı yapmış olmakla, birlikte yürüyor olmakla kazandığımız iftihar vesilesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde beraber çalıştık. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken, o kutlu yolculuğa çıkarken de beraberdik. 3 Kasım seçimlerinden beri, ülkemizin baştan başa imar edilmesi, milletimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için de yine beraber çalıştık. 1999'da Sayın Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar'a uğurlarken, birileri 'muhtar bile olamaz' derken, biz o gün asla yalnız olmayacağınıza dair yemin ettik. Biz o gün ant içtik. Bizim hareketimizde hesabilik yok, hasbilik var. Bizim hareketimizde ben yok, biz var. Biz sizden bunu öğrendik. Bizim mücadelemizde kardeşlik var, samimiyet var. Bizim mücadelemizde dayanışma, birlik, fedakarlık var."

Bu anlayışla Türkiye'ye birçok hizmetler yaptıklarını ve eserler ürettiklerini dile getiren Yıldırım, İstanbul'a geçen 15 yıl içinde merkezi hükümet olarak 130 milyar liralık yatırım ve destek sağladıklarını, raylı sistemin 3 katına çıktığını, 7 tepeli İstanbul'a 7 dev eser kazandırdıklarını anlattı.

Bugüne kadar İstanbul-Ankara hızlı treniyle 6 milyon İstanbullunun seyahat ettiğini, Marmaray Projesi'ni İstanbul'a kazandırdıklarını hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atamız Fatih gemileri karadan denize indirdi. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, trenleri, arabaları denizin altından geçirdi. Bize yakışan da budur. Ayrıca Marmaray'ı açtık, Yenikapı'yı Göztepe'ye 4 dakikada Avrasya Tüneli ile bağladık. Hizmetlerimiz bununla da sınırlı değil. Boğaz'a üçüncü gerdanlığı taktık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete aldık. İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nü açtık, dünyanın en büyük yolcu taşıma kapasitesine sahip 3. havalimanını da yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali Kanal İstanbul Projesi'ni de hayata geçiriyoruz. Şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nun da yapımına başlanıyor. Dünyanın ilk üç katlı tünelini de inşallah İstanbul'a kazandıracağız."

- "HER 'EVET', ŞER ODAKLARININ HESAPLARINI BOZACAK"

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırıların, kurulan tuzakların görüldüğünü ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek, istikametini çizmek isteyenler kararlı bir oyun peşinde. Kimi zaman bölücü terör, kimi zaman kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımıza suikast planları yapıyorlar. Hükümeti yok etmeye çalışıyorlar, milletin meclisinin üzerine bombalar yağdırıyorlar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Ne çukur kazanlar ne de Pensilvanya'nın alçak FETÖ örgütü milletin yolunu kapatamadılar, kapatamayacaklar. Allah'ın yardımı, milletin desteğiyle, millet iradesine yönelen her türlü saldırıyı püskürttük, bertaraf ettik, püskürtmeye devam edeceğiz. Halkın tercihini sindiremeyenlere karşı dik durduk, demokrasiyi koruduk. Terör örgütleri üzerinden ülkemize yönelen saldırıları, birer birer boşa çıkardık. Bugün, terör örgütleriyle tavizsiz mücadelemiz aynen devam ediyor. İşte bu şer odaklarıyla daha da güçlü mücadele için 16 Nisan bir milat olacak. Sandıktan çıkan her 'evet' ile Türkiye gücüne güç katacak. Her 'evet', şer odaklarının hesaplarını bozacak."

Alandaki vatandaşlara seslenen Yıldırım, "16 Nisan'da dostları sevindirip, düşmanları üzmeye hazır mısınız? İçeride ve dışarıda güçlü Türkiye'ye var mısınız? Vesayet odaklarını bitirmek için 'evet' diyecek miyiz? Daha güçlü, daha aydınlık bir Türkiye için hazır mısınız? Birlik, beraberlik için var mısınız? Kutuplaşma değil, kucaklaşmaya hazır mısınız? Büyük projeler ve dev hizmetler için hazır mısınız? Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için 'evet' demeye var mıyız? Şehitlerimiz, gazilerimiz, memuru, işçisi, esnafı,çiftçisi, öğrencisi için gücümüz millet kararımız evet." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'DE ARTIK GÜÇLÜ HÜKÜMETLER DÖNEMİ BAŞLIYOR"

İstanbul ve Türkiye'nin 16 Nisan'a hazır olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin en büyük eserini inşa etmenin arifesindeyiz. 8 gün sonra merhum Alpaslan Türkeş'in, Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, hocamız merhum Necmettin Erbakan'ın hayalini gerçeğe döndürmenin yolunu açacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hiç kuşkusuz en büyük eserimiz olacak. Türkiye'de artık güçlü hükümetler dönemi başlıyor. Türkiye'de artık güçlü meclis dönemi başlıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Vesayetçiler artık tarihin derinliklerinde yok olacaklar. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak. Ekonomi, yeni sistemde daha da hızlı büyüyecek. Demokrasi standartlarımız daha da yükselecek. Milletin huzuru, güvenliği, kardeşliği daim olacak. Yargı sadece bağımsız değil aynı zamanda tarafsız olacak. Geleceğimiz olan gençlerimiz siyasetle tanışacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, İstanbul'un, Yenikapı Meydanı'nda heyecanla 16 Nisan'ı beklediğini, bu muhteşem tablonun bir müjde verdiğini, İstanbul'un bugün tarih yazdığını dile getirdi.

Yıldırım, İstanbulluların Türkiye'nin umudu, mazlumların, mağdurların özeti, sadece milletin değil, ümmetin de umudu olduğunu belirterek, "16 Nisan'da bütün dünyanın gözü sizde olacak. Siz sadece 'evet' demeyeceksiniz, aynı zamanda tarihin akışını da değiştireceksiniz. Türkiye'nin yükselişine istikamet vereceksiniz. Omuzlarımızdaki sorumluluk büyük ama biliyoruz ki siz bu sorumluluğu hakkıyla yerine getireceksiniz. Mücadelemiz mübarek olsun. 16 Nisan Türkiye ve İstanbul için mübarek olsun. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet için kararımız evet." diyerek sözlerini tamamladı.