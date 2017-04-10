dergisi de Cumhurbaşkanı'nı kapağa taşıdı

Giriş Tarihi: 10.4.2017 14:03 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 14:10
Avusturya dergisi de Cumhurbaşkanı'nı kapağa taşıdı

'da yayın yapan adlı dergi son sayısında 'ı konu edindi.

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde Avrupa ülkelerinin gündemi Türkiye.

AVUSTURYA DERGİSİ DE CUMHURBAŞKANI'NI KONU EDİNDİ

Daha önce Blick, Bild gibi yayın organları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde 'hayır' için propaganda çalışması yaparken bu kervana son olarak 'da yayın yapan dergisi katıldı.

12 SAYFA AYRILDI TÜRKÇEYİ ÖĞRENDİLER

Dergi 12 sayfa ayırdığı Cumhurbaşkanı için Türkçe ve Almanca olarak yazı yayınladı ve yazıda; "Ah, Türkiye! Tüm katılımcılar başarısızlığa uğradı: Türkiye ile Avrupa gitgide birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Gittikçe otoriterleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa referandumu ile daha fazla güce ulaşmak istiyor. Avrupa Birliği içinde ise, bir çok ülke Türkiye'ye sırtını dönmeye hazır." ifadelerine yer verildi.

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Avusturya dergisi de Cumhurbaşkanı'nı kapağa taşıdı
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