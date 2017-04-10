Başbakan Binali Yıldırım: Size iki müjdemiz var hazır mısınız?

Aydın'da referandum mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Artık çeteler, cuntalar, vesayet odakları değil milletin sözü geçecek. CHP bundan rahatsız, niye? Çünkü CHP, 27 Mayıs'ın mimarlarından, 27 Mayıs'ı alkışlayan, 27 Mayıs'ı resmi bayram yapan CHP. Yıllarca o alçak girişimi bayram diye kutlatan CHP. 16 Nisan'da onun için bu parantezin kapanmasını istemiyorlar. Millet iradesi yeniden güç kazanacağı için hayır diyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti:

BUNLARIN İŞİ GÜCÜ YALAN

CHP milletvekili EVET diyenleri izmir'den denize dökeceğiz diyor! Sen kimsin? Bu millete dil uzatıyorsun. Allah bunlar akıl fikir versin. Eski genel başkan 2007 seçiminde eğer bu seçimde de iktidar olamazsam Rodos adasına kadar yüzeceğim diyordu. Bunların işi gücü yalan.

Söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Kılıçdaroğlu neye hayır dediğini neden hayır dediğini bilmiyor. Öğrenmek için hiçbir gayrette sarfetmiyor. Salonlarda konuşuyor, "acaba insanların aklını çelebilir miyim?" die uğraşıyor. Ayaküstü 40 tane yalan. Allah bunları ıslah etsin. Ne diyim başka?

Bu değişiklikle güçlü hükümet olacak. Türkiye sürekli kazanacak ve ileri gidecek. Hükümetler ikide bir tehdit edilmeyecek. Her şeyi tek adama teslim ediyoruz diyorlar. Kardeşim seçim olan yerde tek adam olur mu? Bile bile yalan söylüyor! Yersen! Seçimin olduğu yerde ne tek adamı? Bu sistemde mecliste güçleniyor. Meclis kanun yapacak, hükümeti denetleyecek. Türkiye'de kutuplaşma sona erecek. Her gün zihinlerinizi bulandırmaya çalışıyorlar. Pazar gününe kadar daha çok çalışacağız. Daha çok el sıkacağız.

TAM GÜN EĞİTİME BAŞLAYAN İLK İL AYDIN!

Aydın'da önümüzdeki yıldan itibaren bir ilk başlıyor. Türkiye'de artık tam güneğitim başlıyor. Bunu ilk defa Aydın'da başlatıyoruz. Aydın tam gün eğitime başlıyor.

AYDINLILARA İKİ ÖNEMLİ MÜJDE!

Aydın'a iki önemli müjdemiz var. Hazır mısınız? Bir, Aydın'a 950 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. İki, Aydın Denizli arasını otyoyol yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.