“Batı’ya inat; Erdoğan ve Bahçeli seninleyiz

Bozkurtlar, Avrupa'ya da FETÖ'ye de "Bu vatan bizim, böldürmeyiz. AK Parti ile, Erdoğan ile birlikte evet diyoruz" diye haykırdı. 7'den 70'e kadın-erkek, yaşlı-genç Yenikapı'da tek yürek oldu. İşte Yenikapı'dan vatandaşın sesi:

Yaşar Şahin: Batı'ya, terör destekçilerine, tüm dünyaya inat, Bahçeli'nin, Erdoğan'ın yanındayız.

Caner Dursun: FETÖ ve PKK, tüm bölücülere karşı evet... Güçlü Türkiye, Bahçeli için evet!

Halil Özkan (67): FETÖ'ye de buradan mesaj olsun: Bu vatanı hain darbecilere böldürmeyeceğiz. Tek yüreğiz...

Burhan Yılmaz (33): Dev Türk bayrağımızı açtık. MHP, AK Parti gençleri birlikte vatan için evet diyoruz.

Hüseyin-Güllü Kurgöz: Liderimiz Devlet Bahçeli evet diyor, biz ülkücüler de hep birlikte vatan için, millet için evet demeliyiz ve diyoruz. Hainlere inat evet!

Beyder Virdiloğlu (65): Bana, 'Bayrak Dede' derler. Vatan ve millet için her MHP mitinginde bayrağı en önde taşırım. Türkiye'nin birliği için evet diyorum.

Mehmet Yılmaz: İnşallah yeni sistemle Türkiye, İslam coğrafyasına daha güçlü şekilde liderlik edecek.