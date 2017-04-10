BBP Genel Başkanı Destici'den A Haber'de önemli açıklamalar

İşte Destici'nin konuşmasından satır başları;- En hafifiyle darbecileri cesaretlendirir.Destici Kontrollü darbe iddiası ile ilgili "Kılıçdaroğlu'nun sözleri talihsizliktir" dedi.- Bu darbe heveslilerinin elini güçlendirir.- Yasama asli görevine dönüyor.- Uyum yasalarıyla tereddütler giderilecek.- Bu sistemde bir arıza var.- Destici, 'Evet' diyenleri denize dökeriz diyen CHP vekil Bozkurt ile ilgili "Bu bir densizliktir, gel dök bakalım, halep ordaysa arşın da orada" dedi.

- Tek adam iddiası, söyleyen adına bile hicap duyulacak şeyler.

- Milletin iradesine ipotek koyma devri kapanıyor.