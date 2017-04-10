Genel Başkanı Destici'den A Haber'de önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 10.4.2017 14:17 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 14:38
BBP Genel Başkanı Destici'den A Haber'de önemli açıklamalar

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki "Kontrollü kaçış" anlarıyla ilgili konuştu.

İşte Destici'nin konuşmasından satır başları;

- En hafifiyle darbecileri cesaretlendirir.

Destici Kontrollü darbe iddiası ile ilgili "Kılıçdaroğlu'nun sözleri talihsizliktir" dedi.

- Bu darbe heveslilerinin elini güçlendirir.

BBP NEDEN EVET DİYOR

- Yasama asli görevine dönüyor.

- Uyum yasalarıyla tereddütler giderilecek.

- Bu sistemde bir arıza var.

- Destici, 'Evet' diyenleri denize dökeriz diyen CHP vekil Bozkurt ile ilgili "Bu bir densizliktir, gel dök bakalım, halep ordaysa arşın da orada" dedi.

- Tek adam iddiası, söyleyen adına bile hicap duyulacak şeyler.

- Milletin iradesine ipotek koyma devri kapanıyor.


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BBP Genel Başkanı Destici'den A Haber'de önemli açıklamalar
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