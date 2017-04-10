BBP Genel Başkanı Destici'den A Haber'de önemli açıklamalar

İşte Destici'nin konuşmasından satır başları;
- En hafifiyle darbecileri cesaretlendirir.
Destici Kontrollü darbe iddiası ile ilgili "Kılıçdaroğlu'nun sözleri talihsizliktir" dedi.
- Bu darbe heveslilerinin elini güçlendirir.
BBP NEDEN EVET DİYOR
- Yasama asli görevine dönüyor.
- Uyum yasalarıyla tereddütler giderilecek.
- Bu sistemde bir arıza var.
- Destici, 'Evet' diyenleri denize dökeriz diyen CHP vekil Bozkurt ile ilgili "Bu bir densizliktir, gel dök bakalım, halep ordaysa arşın da orada" dedi.
- Tek adam iddiası, söyleyen adına bile hicap duyulacak şeyler.
- Milletin iradesine ipotek koyma devri kapanıyor.