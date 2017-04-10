Cumhurbaşkanı Erdoğan SABAH'ın manşetiyle yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kim darbe girişiminde bulunacaksa o tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen 15 Temmuz gecesi de Havalimanından kaçış görüntüleri ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na Çorum'da çarpıcı ifadelerle yüklendi. "O gece millete çağrımızı duydun. Ne çağrısı bekliyordun?" diyen Erdoğan Çorum Abide meydanında vatandaşlara "SABAH Gazetesinin manşetini gördünüz mü?" diye sordu ve gündeme bomba gibi düşen özel haberimizi anlattı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm:

Erdoğan: "Bugünkü Sabah Gazetesi'ni okudunuz mu?"

"BUGÜNKÜ SABAH GAZETESİNİ OKUDUNUZ DEĞİL Mİ?"

Geçenlerde bir televizyon programında baktım ki Kılıçdaroğlu bir şey diyor. FETO'nun gazetelerinde Türkiye'de darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım diyordu. Bugün Sabah Gazetesini okudunuz değil mi? Takvim'i okudunuz mu? A Haber'i falan izlediniz mi?" Bütün görüntülerde VIP'ten nasıl kaçtığını görüyorsunuz. Saat 23.15 kaçıyor. Bende yaklaşık 03.30 gibi oradaydım. Şimdi o programda diyor ki; Sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi ben kendilerini beklerdim diyor. Ey Kılıçdaroğlu ben bütün milletime çağrıyı yaptım. Benim milletim meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da onbinler vardı. Sen niye kaçıp gittin. Bakırköy Belediye Başkanının evine gideceğine vatandaşınla orada kalaydın ya ! Neden kaçtın. bu iş kürekle değil yürekle olur. Ben diyor açıklamalarımı yaptım darbeye karşıyım diyo. 7 Ağustos Yenikapı'ya ben kendisini davet ettim. İlk başta olumsuz cevap geldi. Fakat okadar sıkıştırdılar ki onu son gün geliyorum dedi. sonra açıklama yaptı. Ben Yenikapı ruhunu paylaşmıyorum dedi.