Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum ziyareti!

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Nisan Çarşamba günü Erzurum'u ziyaret edeceği belirtilerek, Erdoğan'ın aynı gün saat 13.30'da İstasyon Meydanı'nda halka hitap edeceği anlatıldı.

Kentin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlandığı ifade edilen açıklamada, Erdoğan'ın kentte toplu açılış törenine katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın kent merkezi ve çeşitli ilçelerde yapılan 212 kamu yatırımı projesinin toplu açılışını yapacağı aktarılarak, "Kentte, çeşitli bakanlıklara ait yaklaşık 2 milyar 350 milyon TL tutarındaki 212 kamu yatırımı projesi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından açılışı yapılarak halkımızın hizmetine sunulacak." bilgisine yer verildi.