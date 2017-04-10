'dan ziyareti!

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 20:23 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum ziyareti!

Recep Tayyip 'ın, 12 Nisan Çarşamba günü ziyaretinde halka hitap edeceği ve 2 milyar 350 milyon tutarındaki 212 projenin açılışını yapacağı bildirildi.

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'ın 12 Nisan Çarşamba günü Erzurum'u ziyaret edeceği belirtilerek, Erdoğan'ın aynı gün saat 13.30'da İstasyon Meydanı'nda halka hitap edeceği anlatıldı.

Kentin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlandığı ifade edilen açıklamada, Erdoğan'ın kentte toplu açılış törenine katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın kent merkezi ve çeşitli ilçelerde yapılan 212 kamu yatırımı projesinin toplu açılışını yapacağı aktarılarak, "Kentte, çeşitli bakanlıklara ait yaklaşık 2 milyar 350 milyon TL tutarındaki 212 kamu yatırımı projesi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından açılışı yapılarak halkımızın hizmetine sunulacak." bilgisine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum ziyareti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz